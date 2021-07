Anak-anak yang Orang Tuanya Bermasalah Hukum Harus Dipedulikan

Jumat, 23 Juli 2021 | 20:33 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kepedulian terhadap anak-anak yang orang tuanya bermasalah hukum harus diperhatikan, karena sangat erat kaitannya terhadap perkembangan masa depan anak. Ini penting diperhatikan oleh pemerintah dan penegak hukum, karena dalam banyak kasus proses hukum terhadap orang tua justru membawa dampak psikologis yang mengganggu pertumbuhan kejiwaan anak dan masa depannya.

Hal itu dikatakan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia kepada Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2021, menyebutkan, anak yang bermasalah dengan hukum tidak boleh dianggap sebagai penjahat.

Yasonna menyebutkan, masa depan bangsa ini terletak di tangan dan pundak anak-anaknya. Karena itu, melindungi kepentingan terbaik anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, sama artinya dengan melindungi masa depan bangsa.

Sehubungan pernyataan Menteri Hukum dan HAM ini, RES Fobia menyebutkan, apa yang disampaikan Yasonna itu penting, tetapi perlu juga disadari tentang kehidupan anak-anak yang orang tua mereka bermasalah dengan hukum. Sebab, bagaimana pun akan berdampak terhadap anak yang menjadi masa depan bangsa itu.

Terkait hal tersebut, setidaknya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian bersama semua pihak. Pertama, orang tua yang bermasalah dengan hukum, bahkan kehidupan secara umum, adalah pencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan anak-anaknya.

"Dalam kondisi bermasalah hukum, konsentrasi orang tua dan kepedulian terhadap anak-anak akan berkurang karena pikiran dan perhatian terpecah. Apalagi, bila sedang ditahan oleh institusi penegak hukum. Anak-anak mereka rentan menjadi korban," kata alumnus Fakultas Hukum UNS dan Graduate School of Policy Studies – Kwansei Gakuin University – Japan ini.

Kedua, faktanya anak-anak yang orang tuanya bermasalah hukum ini mengalami dan merasakan kesedihan tertentu. Ia mengisahkan, awal Juni lalu saat ke Malinau, Kalimantan Utara untuk mengurus suatu kasus, ia bertemu dengan seorang anak cerdas berusia enam tahun, Calvin Luther yang sering dipanggil Apui.

Ayahnya sedang ditahan di Polres Malinau, karena diduga bermasalah hukum. Orang tuanya diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap seorang anak perempuan dari keluarga tertentu. Kemudian, sudah ada proses perdamaian secara adat, tetapi kepolisian setempat terus melanjutkan proses hukumnya karena alasan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Saat itu, salah seorang saudara Apui ini bercerita bahwa pada hari ulang tahunnya, Apui sempat mengeluh ke beberapa saudaranya, ”Pahit sekali hidupku ini, aku berulang tahun tapi tidak bisa bikin apa-apa karena bapakku ditahan." Sebagai informasi, Apui dan keempat saudara kandungnya masih berusia anak-anak.

Dalam kasus seperti ini, kata Res Fobia, proses penegakan hukum perlu diletakkan dalam konteks keadilan sekaligus berlandaskan argumentasi yang ekstensif untuk memaknai dimensi hati nurani. Apalagi sudah ada perdamaian secara adat dengan denda tertentu.

Ia mengutip pernyataan tokoh India, Mahatma Gandhi yang pernah mengatakan, “There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts - Ada pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan keadilan dan itu adalah pengadilan hati nurani. Ini menggantikan semua pengadilan lainnya".

Ketiga, perlu dipikirkan agar orang tua yang bermasalah hukum, apalagi yang sedang ditahan atau menjalani masa hukuman, tetap dapat berinteraksi secara berkala dengan anak-anak mereka.

"Interaksi ini dapat saja dikelola dalam konteks pembinaan terhadap orang tua. Bersamaan dengan itu, anak-anak kiranya tetap dapat terlindungi kemanusiaannya dalam hubungan dengan orang tua mereka. Bahkan, kalau pun tidak secara langsung berinteraksi misalnya karena alasan tertentu, penjembatanan kemanusiaan ini bisa membuat anak-anak merasakan kehangatan, berpikiran baik, tertuntun berefleksi, dan berkembang kedewasaannya," ujar Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tersebut.

Keempat, kondisi makro Indonesia yang masih diliputi pandemi Covid-19 dan masalah perekonomian, memang membutuhkan saling bekerja sama yang baik.

"Institusionalisasi nilai, semangat dan makna gotong royong di antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga-keluarga, ada dalam panggilan kemanusiaan kolektif untuk bersinergi. Hal-hal baik terus dikerjakan, yang belum berjalan baik dioptimalkan. Kesehatan, perekonomian dan pendidikan harus semakin jadi fokus kepedulian bersama. Arthur Schopenhauer menyebut bahwa compassion is the basis of morality - kasih sayang adalah dasar dari moralitas," papar Res Fobia yang juga seorang advokat ini.

Kelima, prinsip kepentingan terbaik bagi anak-anak harus terus disosialisasikan dan dikerjakan untuk membudayakan kerja bertanggung jawab yang semakin baik dan bermanfaat untuk kehidupan anak-anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini dapat terus diangkat misalnya ke dalam perbincangan kekeluargaan di rumah-rumah, pokok bahasan di jalur online pendidikan, tema khotbah di tempat-tempat ibadah, gagasan mendasar pada prioritas Musrenbangdes, juga sapaan-sapaan konstruktif di media sosial.

Hal ini penting untuk membentuk puncak tertinggi dari susunan ingatan dan pondasi terdalam dari landasan perhatian kepada anak-anak, yang lantas mengalirkan budaya kerja dan hidup bertanggung jawab.

"Diharapkan kerja strategis ini akan ikut menumbuhkan serta melanggengkan relasi positif dan konstruktif untuk kehidupan anak-anak, dari dan oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara," tandas RES Fobia.





Sumber: BeritaSatu.com