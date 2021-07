The Westin Surabaya Manfaatkan Kebun Hotel Bantu Tenaga Kesehatan

Sabtu, 24 Juli 2021 | 21:40 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chef Twedi Martatna dan Chef Hijrah Mustofa, memanen tanaman dari hasil Kebun Gizi, The Westin Surabaya. (Foto: Dok)

Surabaya, Beritasatu.com - The Westin Surabaya menyumbangkan makanan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan pasien Covid-19 di Asrama Haji Surabaya, salah satu pusat perawatan terbesar di kota itu. Pengiriman tersebut dilakukan bekerja sama dengan asosiasi relawan Covid-19 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Kami menyadari pentingnya memberi perhatian lebih kepada tenaga kesehatan di Surabaya, yang telah mempertaruhkan nyawanya selama pandemi," kata Complex General Manager The Westin Surabaya & Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah, Alamsyah Jo dalam keterangan tertulisnya Sabtu (24/7/2021).

Kegiatan donasi ini merupakan komitmen The Westin Surabaya dalam mendukung masyarakat dan komunitas tempat hotel beroperasi. Ratusan paket makanan dan minuman sehat yang dibagikan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersumber dari Botanical Garden dan Chef's Garden yang dimiliki The Westin Surabaya. "Misi kami menghadirkan makanan gratis yang kaya nutrisi bagi garda terdepan pusat perawatan. Seluruh makanan ini kami kemas dengan baik, sesuai standar The Westin Surabaya, dan dibuat langsung oleh koki dari kebun yang tersedia di area hotel," kata Jo.

Ke depannya, kata dia, program donasi makanan sehat dari hasil kebun ini akan rutin dilakukan setiap bulan, khususnya bagi masyarakat paling terdampak, termasuk pengemudi ojek online dan panti asuhan.

The Westin Surabaya memiliki dua kebun di area hotel dan sekitarnya. Pertama, Botanical Garden yang berlokasi di Pakuwon Golf and Family Club, dengan total area hijau seluas 375 m2, dan dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas berkebun para tamu hotel. Kedua, Chef's Garden di dalam area hotel, menghadirkan berbagai produk segar dan bernutrisi untuk seluruh tamu dan karyawan The Westin Surabaya. Jenis-jenis tanaman yang dapat ditemukan di Botanical Garden dan Chef's Garden ini antara lain terong, bok choy, selada, mentimun, tomat, labu kuning, kunyit, jahe, kemangi, hingga ubi jalar.

