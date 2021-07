Ini Harapan Sederhana Anak-anak Indonesia atas Pandemi Covid-19

Senin, 26 Juli 2021 | 19:53 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Situasi pandemi Covid-19 yang telah berjalan lebih dari 1,5 tahun, tentu sangat sulit dipahami oleh anak-anak karena mereka harus kehilangan waktu belajar dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Lalu apa harapan anak-anak dalam terhadap pandemi saat ini?

Muhammad Hibban Azmi, siswa kelas 6 SD Darul Hikam Bandung, menyampaikan harapannya agar pandemi segera berakhir. Hibban mengaku tidak lagi ingin mendengar berita yang sedih akibat Covid-19.

“Hibban ingin kita merdeka dari Covid-19 agar tidak khawatir lagi. Tidak mendengar berita sedih-sedih lagi. Tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. We have to maintain our feelings (kita harus menjaga perasaan kita) karena keadaan memang mengharuskan kita begini,” kata Hibban dalam webinar Hari Anak Nasional (HAN) 2021 bertajuk “Suara Anak Indonesia: Indonesia Bebas Covid-19”, yang disiarkan oleh Youtube Lawan Covid-19 ID, Senin (26/7/2021).

Hibban mengingatkan kesehatan saat ini menjadi hal terpenting. Itulah sebabnya, dia meminta anak-anak Indonesia agar mengubah energi sedih menjadi suatu yang positif dan produktif.

“Covid-19 itu nyata teman-teman. There’s over million of people who have died in the world. It’s not just in Indonesia (Ada jutaan orang yang meninggal di dunia, bukan hanya di Indonesia). Kesehatan adalah yang terpenting saat ini,” kata Hibban yang fasih berbahasa Inggris.

Senada dengan itu, Rachelle Kathleen Raharjo dari SDN 15 Mangkubumen Lor Surakarta, mendorong penerapan protokol kesehatan, terutama tidak perlu ke luar rumah jika tidak memiliki urusan mendesak.

“Ayo, anak-anak Indonesia berani mengingatkan orang-orang di sekeliling seperti mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, om, tante, dan lain-lain. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita tidak usah keluar kalau tidak ada masalah penting,” ujar Rachelle.

Rachelle mengaku merasa sangat sedih jika ada orang yang terkena Covid-19 apalagi sampai meninggal dunia. Pasalnya, dia pernah merasa sedih saat mamanya terinfeksi Covid-19 sehingga terpaksa harus berpisah dengannya selama 1 bulan.

“Mama Rachelle kena Covid-19 sampai sudah parah. Rachelle sedih banget berpisah sama mama 1 bulan tidak ketemu, tidak ngobrol, tidak bersentuhan sama sekali. Sampai Hari Ibu pun belum bisa memeluk mama,” ujarnya.

Di pihak lain, Tiara Fairuz Alfie Aerlangg siswa My Little Island Primary School Malang, berharap pandemi bisa secepatnya berakhir agar bisa saling mengunjungi saudara dan kembali sekolah tatap muka.

Sementara itu, Javien Baginda dari Raffles Christian School, mengaku pernah terinfeksi Covid-19. Dia juga merasa sangat sedih saat dua orang temannya kehilangan ayah karena Covid-19.

"Aku pernah kena Covid-19, rasanya ga enak banget. Sakit, demam, pusing kepala. Paling nggak enak itu tidak bisa makan makanan yang enak seperti ayam goreng kesukaanku karena bikin leherku gatal dan batuk," ujarnya lugas.

Sumber: BeritaSatu.com