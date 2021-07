Rektor Unhan Peringatkan Dunia tentang Bahaya Biological Terrorism

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:45 WIB

Oleh : Asni Ovier / AO

Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksdya Amarulla Octavian menjadi pembicara pada acara "7th International Maritime Security Conference" yang diselenggarakan oleh S Rajaratnam School of International Studies bersama The Republic of Singapore Navy secara daring, Rabu, 28 Juli 2021. (Foto: Unhan)

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya (Laksdya) Amarulla Octavian mengingatkan negara-negara di dunia tentang bahaya biological terrorisme (terorisme yang menggunakan senjata biologi).

Hal itu dikatakan Rektor Unhan Laksdya Amarulla Octavian saat menjadi salah satu pembicara pada “7th International Maritime Security Conference” yang diselenggarakan oleh S Rajaratnam School of International Studies bersama The Republic of Singapore Navy, Rabu (28/7/2021).

BACA JUGA Rektor Unhan: Konflik Selat Taiwan Berpengaruh ke Asia Tenggara

Konferensi internasional tersebut terbagi ke dalam empat sesi dengan masing-masing tema dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut dari 11 negara dan empat Kepala Coast Guard, para guru besar dari beberapa universitas, para pengusaha industri pelayaran, industri perkapalan, serta pejabat organisasi internasional dan regional.

Konferensi dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Angkatan Laun Singapura, Rear Admiral Aaron Beng dengan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen sebagai pembicara utama.

Sebagai pembicara kedua pada sesi kedua, Laksdya Amarulla Octavian menyampaikan makalah berjudul “Maritime Connectivity and Resilience in the Post-Pandemic Maritime Environment”. Disebutkan, peran Indonesia dalam menjamin keamanan jalur perdagangan laut internasional dipaparkan secara komprehensif sekaligus kontribusi Indonesia dalam konektivitas maritim dan ketahanan maritim.

BACA JUGA Unhan Gelar Pelatihan Darurat Penanganan Covid-19

Kontribusi Indonesia yang paling utama adalah terselenggaranya Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Selat Malaka sekaligus menjaga ekosistem kelautan Indonesia dari bahaya polusi.

Pada kesempatan tersebut, Laksdya Amarulla Octavian menyerukan pentingnya kerja sama keamanan global untuk mengantisipasi biological terrorism. Bahaya Covid-19 sangat rawan digunakan sebagai senjata biologi oleh para teroris di masa mendatang.

“Seluruh negara dapat menggunakan arsitektur kerja sama keamanan yang ada untuk menggelar Bio-Defence dan Bio-Intelligence. Inisiatif berikutnya adalah pentingnya melakukan registrasi internasional untuk semua unmanned system yang digunakan oleh angkatan laut dan coast guard seluruh dunia,” ujar Rektor Unhan Laksdya Amarulla Octavian.

BACA JUGA Penanganan Terorisme di Masa Pandemi, Ini Tantangan yang Dihadapi BNPT

Dikatakan, seluruh Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Unmanned Surface Vehicle (USV) dan Unmanned Sub-Surface Vehicle (USSV) harus diregistrasi agar dapat diidentifikasi secara legal milik salah satu negara dan bukan milik pelaku tindak pidana di laut.

Para pembicara lain dalam seminar ini adalah enam Kepala Staf Angkatan Laut dari Amerika Serikat, Prancis, Jerman, India, Jepang, dan Malaysia, serta tiga Wakil Kepala staf Angkatan Laut dari Tiongkok, Australia, dan Inggris. Selain dari kalangan militer, hadir pula para pembicara dari kalangan akademisi, praktisi, dan pakar keamanan maritim.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com