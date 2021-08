Survei Dewan Pers dan UMN: Efek Pemberitaan Covid-19, Generasi Baby Boomer Paling Cemas

Senin, 2 Agustus 2021 | 18:25 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pers dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) mengadakan survei persepsi publik. Salah satu temuannya, pemberitaan tentang pandemi Covid-19 di media massa ternyata memberi dampak emosional terhadap publik pembaca berita. Fakta ini terungkap dari survei yang dilakukan tiga akademisi dari UMN, yakni Albertus Magnus Prestianta, Sita Winiawati Dewi, dan Utami Diah Kusumawati.

Dalam survei ditemukan secara garis besar pemberitaan Covid-19 yang terus menerus memunculkan reaksi emosi. Mayoritas merasa letih, sedih, kecewa, kesepian dan rindu kampung halaman.

“Kondisi ini paling banyak dialami oleh generasi Z. Studi juga menunjukkan bahwa pemberitaan media membuat generasi baby boomer lebih merasa cemas dan marah,” demikian keterangan hasil survei yang diterima Beritasatu.com, Senin (2/8/2021).

Sebagai catatan, baby boomer adalah generasi yang saat ini berusia 56-74 tahun (lahir 1946-1964). Sementara generasi Z merupakan generasi yang lahir pada 1997-2012. Generasi Z sekarang berusia 8-23 tahun. Generasi Z berjumlah 74,93 juta atau 27,94% terhadap total penduduk Indonesia.

Berdasarkan survei yang digelar pada Mei dan Juni 2021 itu, diketahui sebanyak 55% responden mengalami low arousal emotions (rasa rindu kesepian, kesedihan dan letih). Bahkan ada 22,3% yang sampai cemas berlebihan dan emosi atau high arousal emotions.

Responden dalam survei ini adalah penduduk laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun ke atas. Populasi tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Responden diklasifikasikan berdasarkan kelompok baby boomer, generasi X, generasi Y millennial, dan generasi Z.

Pengumpulan data dilakukan dengan online survei bekerja sama dengan JakPat Mobile Survei. Survei dilakukan dengan teknik non probability sampling. Total responden yang terkumpul sebanyak 1.119 orang, dengan margin of error di kisaran plus minus 3%, tingkat kepercayaan 95%.

Dalam survei ini diketahui efek berita Covid-19 terhadap perilaku hidup sehat pembaca. Sebanyak 58,7% responden yang mengakses berita pandemi mengalami perubahan perilaku hidup menjadi lebih sehat, sedangkan yang tidak ada perubahan perilaku hanya 5,8%.

Publik membaca 1-2 artikel sehari sebanyak 52,3%. Sementara yang membaca 3-4 artikel sebanyak 30,1%, 5-6 artikel sebanyak 10,2% responden, dan sisanya yang membaca lebih dari 7 artikel di bawah 10%.

“Publik ternyata lebih mencari informasi terkait vaksinasi, dan informasi inilah yang paling sering muncul dan dibutuhkan. Sedangkan terkait kasus positif dan korban Covid lebih banyak menimbulkan kejenuhan bagi pembaca,” demikian hasil penelitian itu.

