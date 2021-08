Tol Balikpapan-Samarinda akan Percepat Konektivitas Darat Bandara Sepinggan

Senin, 2 Agustus 2021 | 19:03 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Aksesibilitas Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan di Kalimantan Timur akan semakin mudah menyusul Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang saat ini tengah dalam tahap akhir pembangunan.

Secara khusus, Bandara SAMS Sepinggan akan terhubung dengan Kota Balikpapan melalui Seksi V Sepinggan-Balikpapan dengan panjang 11,09 kilometer (km).

Direktur Utama PT Angkasa Pura/AP I (Persero) Faik Fahmi mengungkapkan, decara total, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda terbagi atas lima seksi, dengan total panjang jalan tol sepanjang 97,99 km.

Pengguna jasa bandara akan semakin dipermudah berkat adanya Gerbang Tol Manggar yang terkoneksi dengan Jalan Mulawarman sebagai akses ke Bandara SAMS Sepinggan.

"Dengan segera dioperasikannya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, terutama Seksi V yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan Sepinggan yang merupakan lokasi bandara, akan menghadirkan kemudahan akses bagi warga masyarakat, pengguna jasa bandara, dan calon penumpang dari Balikpapan untuk menjangkau Bandara SAMS Sepinggan dengan cepat dan mudah," ujar Faik Fahmi dalam keterangan resmi, Senin (1/8/2021).

Dia menambahkan, beroperasinya ruas lain dari Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di masa mendatang juga akan memberikan kemudahan aksesibilitas warga di wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mengakses lokasi bandara AP I ini.

"Kemudahan akses ini juga kami harapkan dapat memberikan multiplier effect positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, pasalnya dengan adanya akses jalan tol ini dapat mempercepat waktu tempuh serta kemudahan akses dalam mobilitas orang dan barang," lanjut Faik Fahmi.

Seperti diketahui, saat ini Seksi I (Balikpapan-Samboja) dengan panjang 22,03 km dan Seksi V (Sepinggan-Balikpapan) sepanjang 11,09 km tengah berada dalam fase akhir dari pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Jalan tol tersebut merupakan jalan tol pertama yang dibangun di Pulau Kalimantan serta direncanakan akan menopang konektivitas wilayah calon Ibu Kota Negara baru yang direncanakan oleh pemerintah akan dibangun di kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut Faik, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan yang melayani konektivitas udara di kawasan Kalimantan Timur resmi dioperasikan AP I sejak tahun 1987.

Sejak saat itu, bandara ini terus mengalami renovasi dan peningkatan kapasitas serta fasilitas, yang terbaru adalah pada tahun 2014 dengan dioperasikannya terminal baru untuk menggantikan terminal lama yang sudah mengalami overcapacity, kondisi di mana jumlah penumpang dalam satu tahun yang dilayani sudah melebihi kapasitas maksimal sebuah bandara.

Dengan luas terminal hingga 110.000 m2, kini Bandara SAMS Sepinggan dapat melayani hingga 10 juta penumpang/tahun, hampir 6 kali lipat dari kapasitas maksimal terminal lama yang hanya mampu melayani 1,7 juta penumpang/tahun.

Faik menambahkan, kualitas layanan Bandara SAMS Sepinggan juga telah diakui secara internasional. Itu dibuktikan dengan berbagai penghargaan skala dunia yang diraih.

Pada tahun 2020 lalu, penghargaan dari Airport Council International (ACI) berhasil diraih, yaitu best airport by size in Asia-Pacific: 5-15 million passenger per year.

Capaian tersebut semakin melengkapi penghargaan yang diterima dari ACI di tahun sebelumnya, di antaranya adalah best environment & ambience by Size: 5-15 million passenger per year, best customer service: 5-15 million passenger per year, best infrastructure & facilitation: 5-15 million passenger per year yang diterima di tahun 2019.

Pada tahun 2020 lalu, sebanyak 2,74 juta penumpang, 33.756 pergerakan pesawat udara, serta 45,8 juta kilogram kargo terlayani oleh Bandara SAMS Sepinggan

"Seperti halnya di hampir seluruh bandara lain di dunia, statistik tahun 2020, khususnya penumpang dan pergerakan pesawat di Bandara SAMS Sepinggan mengalami penurunan dibanding catatan di tahun 2019 dikarenakan imbas dari pandemi global Covid-19. Untuk pergerakan penumpang mengalami penurunan sebesar 49%, sedangkan pesawat turun 43%. Namun demikian, untuk lalu lintas kargo justru mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3%," tambah Faik Fahmi.

Dia menekankan, hadirnya akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda ini diharapkan dapat turut serta dalam mengatrol pertumbuhan trafik udara di Bandara SAMS Sepinggan.

Jalan tol ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap angkutan kargo, dengan keunggulan waktu dan jarak tempuh menuju bandara yang terpangkas jauh.

"Dengan semakin mudahnya akses menuju bandara, serta keunggulan fasilitas dan layanan yang dimiliki oleh Bandara SAMS Sepinggan, kami yakin bahwa bandara ini akan dapat menjadi bandara penunjang utama konektivitas udara serta pintu gerbang udara utama di Ibu Kota Negara baru kelak," tutup Faik Fahmi.

Sumber: BeritaSatu.com