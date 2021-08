Indef: Sumbangan Rp 2 T Akidi Tio Bisa Diverifikasi ke Singapura

Selasa, 3 Agustus 2021 | 19:44 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Nama Akidi Tio masih ramai diperbicangkan terkait sumbangan Rp 2 triliun untuk penanggulangan Covid-19 di Sumatera Selatan (Sumsel). Apalagi kemudian anak Akidi Tio, Heriyanti, harus menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan lantaran tidak bisa membuktikan janji sumbangan tersebut.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berharap polemik sumbangan Akidi Tio ini bisa segera diakhiri. Namun sebelumnya harus dibuktikan dulu apakah dana Rp 2 triliun tersebut memang benar-benar ada di Singapura atau hanya fiktif.

Melalui automatic exchange of information (AEol), lanjut Tahuid, pemerintah sebetulnya memiliki keleluasaan untuk mengetahui rekening nasabah yang ada luar negeri, sehingga seharusnya kebenaran ada tidaknya dana tersebut bisa diverifikasi.

“Kalau dari hasil verifikasi memang benar ada dana sebesar itu, kita perlu memberi kesempatan karena memang prosesnya (pencairan) tidak bisa cepat. Tetapi kalau dari hasil verifikasi tidak terbukti ada dana Rp 2 triliun, polemik ini harus segera diakhiri. Jangan sampai niat baiknya malah terkendala, tetapi jangan jadikan juga ini sebagai lelucon yang berkepanjangan,” kata Tauhid Ahmad kepada Beritasatu.com, Selasa (3/8/2021).

Terkait proses pencairan dana Rp 2 triliun yang dijanjikan keluarga Akidi Tio, Tauhid mengatakan apabila dana tersebut berbentuk surat berharga, prosesnya memang membutuhkan waktu. Namun prosesnya juga bisa dipercepat dengan melibatkan otoritas pemerintah Indonesia di Singapura bila memang sudah ada kesepakatan dengan keluarga Akidi Tio.

“Apabila uang Rp 2 triliun tersebut berbentuk tabungan, sebetulnya bisa mudah diakses. Tetapi kalau bentuknya variasi ada surat berharga dan sebagainya, memang prosesnya agak lama dan membutuhkan waktu. Yang dikhawatirkan, jangan-jangan memang uangnya tidak ada atau tidak sebesar yang disebutkan, ini yang harus dilihat kembali. Jadi harus segera dituntaskan dan pemerintah harus turun tangan karena pemerintah sudah 'dipermalukan',” kata Tauhid.

Sebelumnya berdasarkan keterangan Hardi Darmawan yang merupakan dokter keluarga Akidi Tio di Palembang, Akidi Tio telah meninggal tahun 2009 lalu akibat serangan jantung dan dimakamkan di Palembang. Saat itu Tio berusia 89 tahun. Istri Tio sudah meninggal lebih dulu di tahun 2005 di Palembang dalam usia 82 tahun. Tio yang lahir di Langsa, Aceh Timur dikabarkan pernah memiliki pabrik kecap, pabrik mebel, kebun sawit, dan juga kontraktor bangunan.

