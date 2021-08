Anggaran Rp 2,3 Triliun Disiapkan untuk Bantuan Kuota Internet Kemdikbudristek

Rabu, 4 Agustus 2021 | 18:09 WIB

Oleh : Herman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kembali menggulirkan program bantuan data internet untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tahun ajaran baru 2021, baik itu untuk siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), siswa pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), guru PAUD dan Dikdasmen, serta dosen dan mahasiswa. Durasi bantuan selama 3 bulan mulai September-November 2021.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kebutuhan anggaran bantuan kuota internet di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) sebesar Rp 2,3 triliun.

Untuk siswa PAUD sebanyak 1.529.949 orang, diberikan bantuan kuota 7 GB per bulan dengan nilai Rp 88,35 miliar. Siswa Dikdasmen sebanyak 20.528.602 diberikan bantuaan kuota 10 GB per bulan senilai Rp 1,6 triliun. Untuk guru PAUD dan Dikdasmen bantuannya 12 GB per bulan kepada 1.560.073 orang dengan nilai Rp 154,4 miliar, sedangkan bantuan kuota untuk dosen dan mahasiswa sebesar 15 GB per bulan diberikan kepada 3.272.620 orang senilai Rp 404,98 miliar.

“Bantuan kuota internet di bawah lingkungan Kemdikbudristek ini mencakup 26.891.244 orang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers "Peresmian Lanjutan Bantuan Kuota Internet dan Bantuan Uang Kuliah Tunggal tahun 2021" secara daring, Rabu (4/8/2021).

Menkeu juga melaporkan bantuan kuota internet di bawah lingkungan Kementerian Agama (Kemnag) selama periode Mei-Juni 2021 yang anggarannya mencapai Rp 478 miliar. Rinciannya untuk siswa setara PAUD sebanyak 713.881 siswa diberikan bantuan kuota 7 GB per bulan dengan anggaran Rp 27,5 miliar. Untuk siswa setara Dikdasmen sebanyak 5.458.566 siswa dengan bantuan kuota 10 GB anggarannya Rp 300 miliar.

Untuk guru setara PAUD dan Dikdasmen sebanyak 765.721 guru dengan bantuan 12 GB per bulan anggarannya Rp 50,6 miliar. Sedangkan untuk dosen dan mahasiswa sebanyak 47.098 orang dengan bantuan kota 15 GB per bulan anggarannya Rp 100,4 miliar.

