Pemuktahiran Data Penerima Bantuan Kuota Internet Hingga 31 Agustus

Rabu, 4 Agustus 2021 | 18:33 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menambah alokasi Rp 2,3 triliun untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Skema bantuan itu diberikan untuk bantuan kuota internet bulan September, Oktober, dan November 2021.

Terkait hal itu, mendikbudristek meminta kepala satuan pendidikan agar segera melakukan pemuktahiran data penerima bantuan kuota internet selambatnya tanggal 31 Agustus 2021.

“Mohon diupayakan tuntas selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2021,” kata Nadiem dalam peresmian bantuan kuota data internet dan uang kuliah tunggal (UKT) tahun 2021, Rabu (4/8/2021).

Nadiem menjelaskan guna memperlancar mekanisme pendataan penerima bantuan maka kepala satuan pendidikan perlu segera memutakhirkan data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, termasuk nomor gawai (handphone), pada sistem data pokok pendidikan (Dapodik) dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti).

Langkah selanjutnya yaitu mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id (untuk PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau http://kuotadikti.kemdikbud.go.id (untuk jenjang pendidikan tinggi).

Nadiem mengatakan bantuan kuota data internet untuk peserta didik PAUD sebesar 7 gigabyte (GB) per bulan. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10 GB per bulan, sedangkan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah memperoleh 12 GB per bulan. Untuk mahasiswa dan dosen memperoleh 15 GB per bulan.

“Seperti yang kita ketahui bersama pandemi Covid-19 yang sudah melanda selama satu setengah tahun terakhir telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap pelaksanaan pembelajaran di semua jenjang pendidikan,” kata Nadiem.

Nadiem menambahkan keseluruhan bantuan kuota tahun 2021 bertujuan mendukung proses pembelajaran. Namun, pemerintah memberikan fleksibilitas kuota umum yang bisa digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta akses yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet.

“Jadi ada beberapa aplikasi yang sifatnya tidak untuk pendidikan yang kita keluarkan dari pemakaian. Tapi di luar itu kita memberikan fleksibilitas sebesar mungkin bagi pengguna kuota ini,” kata Nadiem.

Bantuan kuota data internet akan disalurkan pada tanggal 11 sampai 15 September, 11 sampai 15 Oktober, dan 11 sampai 15 November 2021, dan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Total anggaran bantuan subsidi kuota data internet pada 2020 dan 2021 sebesar Rp 6,8 triliun untuk 26,8 juta penerima bantuan pada 2021 dan 35,6 juta penerima tahun 2020.

Sumber: BeritaSatu.com