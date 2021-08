BNN Sebut Dosis Tinggi Kratom Punya Efek Narkotika Serupa Morfin

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 16:46 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Ahli BNN Komjen Pol (Pur) Ahwil Luthan menyebutkan, dosis tinggi tanaman kratom bila digunakan akan mempunyai efek samping serupa dengan morfin. Karena itu, tanaman kratom dilarang dan sudah dimasukkan kedalam salah satu jenis narkotika.

Ahwil mengatakan, sudah ada survei valid yang diadakan European Meeting Center for Drug and Drug Addiction (EMCDDA) pada tahun 2008 dan 2011. Lembaga ini mengungkapkan, kratom merupakan suatu new psychoactive substances (NPS) atau narkoba sintetis yang dirancang menyerupai obat-obatan yang sudah ada sebelumnya seperti ganja, kokain, dan sabu.

“EMCDDA mengungkapkan kratom merupakan suatu NPS yang paling banyak diperdagangkan,” kata Ahwil Loetan dalam "Lunch Talk: Jangan Legalkan Kratom," yang disiarkan Beritasatu TV, Sabtu (7/8/2021).

Bila kratom dikonsumsi dalam dosis yang rendah, menurut Ahwil, akan menjadi suatu stimulan yang dapat meningkatkan konsentrasi, perhatian, energi dan kewaspadaan bagi penggunanya.

“Tetapi pada dosis tinggi, mempunyai efek narkotika yang serupa dengan morgin. Atau kodenya 145 dari drugs enforcement. Ini adalah kode morfin yang ada di DEA di Amerika,” ujar Ahwil Loetan.

Dengan begitu, lanjut Ahwil, jika mengonsumsi kratom dalam dosis tinggi, maka dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan.

“Penyalahgunaan kratom ini awal-awalnya banyak terjadi di Thailand. Mengapa terjadi di Thailand, karena dulu Thailand merupakan tempat penanaman opium nomor satu di dunia yang disebut golden triangle. Tetapi karena opium mulai dilarang, maka beralih ke kratom,” terang Ahwil.

