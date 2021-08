Kratom Diperdagangkan Bebas Melalui Online Shop

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 17:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Meski telah dilarang penggunaan kratom karena termasuk jenis narkotika, namun kratom masih diperjualbelikan bebas melalui toko online (online shop), termasuk di Indonesia sendiri.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol (Pur) Ahwil Luthan dalam "Lunch Talk: Jangan Legalkan Kratom," yang disiarkan Beritasatu TV, Sabtu (7/8/2021).

“Kemudian kenapa ini jadi heboh, karena rupanya banyak diperjualbelikan melalui online shop. Ini jadi aneh,” kata Ahwil Luthan.

Karena sudah diperdagangkan bebas, lanjut Ahwil, maka pada tahun 2014, United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam World Drug Report menggolongkan kratom sebagai jenis yang disebut new psychoactive substances (NPS).

“Jadi gara-gara 2013 UNODC menggolongkan tanaman ini sebagai jenis NPS, ya jadi heboh. Tadinya orang tidak tahu ini buat apa, jadi sekarang heboh,” ujar Ahwil Luthan.

Saat ini, kata Ahwil, yang paling banyak diperjualbelikan kratom dalam bentuk bubuk. Bagian yang paling bermanfaat adalah daun kratom. Kemudian daun tersebut dikeringkan dan dihancurkan menjadi bubuk. Lalu bubuk kratom ini dijadikan sebagai teh herbal atau obat berbentuk kapsul.

“Yang diambil yang paling berguna daunnya. Biasanya daunnya dikeringkan, kemudian dihancurkan dijadikan bubuk. Nanti dihitung dan ditimbang kilogram atau berapa gram,” terang Ahwil Luthan.

Untuk melihat apakah benar kratom masih diperdagangkan bebas, Beritasatu.com mencoba untuk mencari kratom di platform sebuah toko online. Saat mengetik kratom di mesin pencarian platform toko online tersebut, maka muncullah produk-produk yang terbuat dari tanaman kratom.

Mulai dari teh kratom, herbal kratom, kratom bubuk bahkan hingga daun kering kratom dalam bentuk remahan. Hampir toko-toko tersebut berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, ada juga yang berada di Jakarta Selatan. Harga produk kratom sendiri bervariasi, mulai dari paling murah Rp 15.000 hingga Rp 85.000. Untuk kapsul kratom dijual Rp 900 per kapsul.

