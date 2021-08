Tingkatkan Edukasi Asuransi Lewat Allianz Journalist Writing Competition 2021

Minggu, 8 Agustus 2021 | 14:30 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Allianz Indonesia kembali mengelar “Journalist Writing Competition 2021” sebagai bentuk komitmen untuk terus melakukan edukasi mengenai asuransi kepada masyarakat.

Tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki proteksi asuransi semakin meningkat di tengah pandemi Covid-19. Namun, edukasi mengenai asuransi masih tetap perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lengkap mengenai asuransi. Untuk itu, Allianz Indonesia kembali mengajak para jurnalis untuk menulis mengenai manfaat asuransi dan jenis perlindungannya dalam “Allianz Journalist Writing Competition 2021” agar dapat terus membantu edukasi kepada masyarakat.

“Edukasi mengenai asuransi dan manfaatnya terus perlu ditingkatkan, terutama di tengah pandemi ini. Allianz senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan edukasi mengenai asuransi, salah satunya dengan menyelenggarakan Allianz Journalist Writing Competition. Harapan kami dengan semakin tingginya pemahaman mengenai asuransi, semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya memiliki proteksi asuransi. Hal ini sejalan dengan misi kami untuk melindungi lebih banyak masyarakat Indonesia,” ujar Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia, Karin Zulkarnaen dalam siaran pers, Sabtu (7/8).

Ada pun kegiatan “Allianz Journalist Writing Competition 2021” mengusung tema besar To Insure More People and Give Peace of Mind dengan beberapa sub-tema yang dibahas mulai dari literasi keuangan dan penetrasi asuransi, baik itu Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan, Asuransi Umum, Asuransi Syariah, Asuransi Mikro hingga inovasi produk dan transformasi digital. Ragam sub-tema ini dapat dipilih jurnalis untuk menulis artikel yang lebih luas terkait asuransi.

“Allianz Journalist Writing Competition 2021” terbuka bagi seluruh jurnalis tulis dan foto

di Indonesia, baik media cetak maupun online. Untuk berpartisipasi dalam “Allianz Journalist Writing Competition 2021”, para jurnalis cukup mengirimkan artikel berita atau berita foto yang telah terbit sejak 1 Januari hingga 30 November 2021.

“Allianz Journalist Writing Competition selain sebagai salah satu upaya kami untuk meningkatkan edukasi mengenai asuransi, juga sebagai bentuk apresiasi terhadap para jurnalis yang telah mendukung insiatif Allianz Indonesia selama ini dalam mengedukasi masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat hanya bisa dilakukan dengan sinergi yang kuat antara pelaku usaha asuransi dan media,” kata Head of Corporate Communications Allianz Indonesia Wahyuni Murtiani.

Sebagai informasi, artikel/foto/bukti tayang berita maupun berita foto paling lambat dikirimkan 30 November 2021, dan akan melalui proses seleksi serta penjurian untuk dipilih artikel berita maupun berita foto terbaik. Tersedia hadiah menarik, mulai dari laptop Macbook Air, iPhone 12 dan Apple Watch, bagi para pemenang di setiap kategori, yakni jurnalis tulis media cetak, jurnalis tulis media online dan jurnalis foto.

Sumber: BeritaSatu.com