Jokowi Sebut Tingkat Konsumsi Buah Rakyat Indonesia Masih Rendah

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tingkat konsumsi buah rakyat Indonesia masih rendah. Rata-rata mencapai 88,5 gram per orang per hari. Padahal Indonesia memiliki banyak ragam buah-buahan khas Tanah Air.

“Meskipun kita memiliki banyak buah-buahan khas Indonesia, tingkat konsumsi buah kita masih rendah, 88,5 gram per orang per hari. Masih jauh di bawah rekomendasi WHO sebesar 150 gram per orang per hari,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Gelar Buah Nusantara ke-6 secara virtual, Senin (9/8/2021).

Jokowi mengingatkan pada masa pandemi seperti sekarang ini, seluruh masyarakat harus terus menjaga stamina dan meningkatkan imunitas tubuh, yaitu dengan mengonsumsi lebih banyak buah dan sayur.

“Agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Kita punya banyak buah-buahan khas Indonesia yang mudah diperoleh, terjangkau harganya, mengandung banyak vitamin yang menyehatkan tubuh,” ujar Jokowi.

Karena itu, Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih banyak lagi mengonsumsi buah-buahan serta mencintai aneka buah-buahan Nusantara yang berlimpah dengan kandungan gizi dan tidak kalah dibandingkan buah impor.

Dengan mengonsumsi buah nusantara, kata Kepala Negara, rakyat Indonesia bukan saja menambah asupan gizi di masa pandemi, tetapi juga untuk membantu petani-petani buah. Sehingga, para petani buah makin bersemangat, produktif, dan sejahtera.

Tidak hanya itu, para pelaku usaha buah juga akan makin berkembang sehingga ekosistem usaha buah nasional bergerak makin maju. Jokowi menginginkan buah Nusantara makin disukai dan digemari, bukan hanya oleh masyarakat di dalam negeri, tetapi bisa mulai masuk ke pasar internasional.

“Potensi pasar ekspor masih sangat terbuka lebar, peluangnya masih sangat menjanjikan. Kita sudah mengekspor mangga, nanas, pisang, manggis ke berbagai negara. Kita ingin mengekspor lebih banyak lagi aneka buah-buahan Nusantara. Sehingga buah Indonesia juga digemari oleh masyarakat di berbagai negara,” jelas Jokowi.

