RJ Lino Didakwa Rugikan Negara US$ 1,99 Juta Atas Perkara Korupsi 3 Unit QCC di Pelindo II

Senin, 9 Agustus 2021 | 17:22 WIB

Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino atau RJ Lino telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tiga unit Quayside Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010. Perbuatan Lino itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yakni Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd (HDHM) dan merugikan keuangan negara atau Pelindo II sebesar US$ 1,99 juta.

"Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pelindo II (persero) sebesar US$1.997.740,23," kata Jaksa KPK saaat membacakan surat dakwaan terhadap RJ Lino di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/8/2021).

Dalam surat dakwaan, Jaksa menyatakan, tindak pidana korupsi itu dilakukan RJ Lino dengan cara mengintervensi proses pengadaan tiga unit QCC dengan menunjuk HDHM sebagai perusahaan pelaksana proyek. Tindak pidana korupsi itu dilakukan RJ Lino bersama dengan Ferialdy Norlan selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II dan Chariman HDHM, Weng Yaogen.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan RJ Lino bermula saat PT Pelindo II mengadakan lelang pengadaan crane untuk Pelabuhan Panjan, Pontianak dan Palembang. Namun, tak kunjung mendapatkan pemenang. Kemudian, PT Pelindo II membuka lagi proses pelelangan pada April 2009 dengan mengubah spesifikasi crane single lift QCC berkapasitas 40 ton. Meski demikian, tak ada peserta yang mengikuti lelang.

PT Pelindo II pun membuka lelang ulang dan menujuk langsung PT Barata Indonesia sebagai perusahaan pengarap. Namun, saat proses negosiasi antara PT Pelindo II dengan PT Barata Indonesia sedang berlangsung, RJ Lino justru mengundang PT HDHM untuk melakukan survei langsung ke beberapa pelabuhan tersebut. Saat proses negosiasi dengan PT Barata Indonesia menemui jalan buntu karena tidak tercapai kesepakatan harga, RJ Lino memerintahkan agar dilakukan penunjukkan langsung.

"Dan terdakwa menentukan sendiri untuk penunjukan langsung yaitu HDHM, ZPMC serta Doosan Korea sebagaimana memo terdakwa nomor 6327 yang ditujukan kepada Diroptek dan Kabiro Pengadaan PT Pelindo II," papar Jaksa.

Tak hanya itu, RJ Lino menyuruh bawahannya, Wahyu Hardiyanto, mengubah SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 Tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cra Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Pelindo II menjadi SK Direksi Nomor HK.56/6/18/PI.II-09. Perubahan SK ini dilakukan lantaran PT Pelindo II tidak dapat menunjuk langsung penyedia barang dari luar negeri. Tak hanya itu, untuk memuluskan penunjukan langsung ini, tanggal SK tersebut dibuat mundur.

Dari tiga perusahaan calon penyedia, HDHM mengajukan penawaran untuk tiga unit QCC kapasitas 40 ton dengan harga US$ 15,02 juta dan ZPMC mengajukan penawaran US$ 22,26 juga termasuk biaya pajak untuk pengadaan tiga New Single Lift QCC kapasitas 40 ton berikut pemeliharaan selama enam tahun, sedangkan Doosan mengundurkan diri karena tidak menemukan perusahaan yang sesuai untuk pemeliharaan QCC.

"Tanpa adanya kajian serta evaluasi teknis, terdakwa memutuskan menggunakan Twin Lift 50 ton dari HDHM," papar Jaksa.

Setelah proses panjang, HDHM terpilih sebagai pihak penyedia. Dalam pengadaan itu, PT Pelindo II harus membayar US$ 15,16 juta. Padahal, harga wajar proyek tersebut sekitar US$ 13,57 juta.

"Sehingga menyebabkan terjadinya kemahalan harga pembelian 3 (tiga) unit Twinlift QCC dari HDHM sebesar US$ 1.974.911,29," kata jaksa.



Atas tindak pidana tersebut, RJ Lino didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

