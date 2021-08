Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Pemimpin Lainnya Siap Gaungkan Lead The Fest 2021

Selasa, 10 Agustus 2021 | 21:25 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Era digital dan pandemi global mengubah tatanan kehidupan saat ini. Oleh karena itu Pemimpin.id mengusung tema “Leading in The New Era” dalam acara Lead the Fest - Festival kepemimpinan terbesar di Indonesia tahun ini yang sekaligus menjadi ajang perayaan HUT RI ke-76 tahun.

CEO Pemimpin.id, Dharmaji Suradika mengatakan, festival ini menjadi ajang dialog dan belajar para ahli serta tokoh masyarakat lintas generasi yang akan menularkan semangat juang perubahan dan mengukuhkan kekuatan kepemimpinan yang bergaung kencang dalam semangat gotong-royong.

Kriteria utama orang-orang yang diundang untuk menjadi pembicara atau kolaborator dalam acara Lead The Fest ini karena punya gagasan besar untuk Indonesia. Orang-orang yang sudah memberi dampak bagi Indonesia ini yang diberi panggung untuk menyampaikan gagasan lewat acara ini.

"Lead The Fest ini salah satu cara kami untuk mempertemukan para pemimpin di Indonesia dengan para calon pemimpin. Pemimpin.id sendiri adalah social-startup yang visi besarnya adalah menciptakan ekosistem kepemimpinan di Indonesia yang bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi," kata Dharmaji saat jumpa pers daring, Selasa (10/8/2021).

Jika tahun 2020, Lead The Fest telah menerjemahkan 1.000 ringkasan buku kepemimpinan berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia melalui program wikilead.id, maka di tahun 2021 ini Pemimpin.id berfokus kepada memperluas jangkauan optimisme kepemimpinan yang menjangkau 200 komunitas kepemudaan dan 1425 konten kepemimpinan yang diunggah di wikilead.id.

"Saat ini kita membutuhkan sosok pemimpin di Indonesia. Sosok pemimpin yang dibutuhkan, pemimpin yang menyadari betul bahwa founding father kita telah menentukan Pancasila, pemimpin yang menyadari betul persatuan dan kesatuan dan nilai-nilai dari Pancasila," kata Ketua Dewan Pembina Pemimpin.id, Susi Boediman.

Komunitas-komunitas ini terjangkau melalui rangkaian kegiatan community partner seperti Pemimpin.id Talks, Teras Belajar Special Edition, Pemimpin.id Awards, dan community expo yang akan berlangsung pada tanggal 12-18 Agustus 2021.

Rangkaian main event dari Lead The Fest 2021 juga memiliki fokus yang sama, dengan menghadirkan lebih dari 48 narasumber dengan berbagai latar belakang dan pengalaman akan banyak membahas Gotong Royong untuk Indonesia #MenangBersama.

"Pemimpin yang terbaik yang memiliki empati yang tinggi, menghargai perbedaan dan orang lain, gerakan LTF ini diharapkan bisa mencetak pemimpin yang berempati dan melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang mempersatukan kriteria yang diajak berdiskusi di LTF, kita adalah platform yang netral berbagai sudut pandang, kriteria yang kita ajak adalah para pemimpin yang punya kemampuan kepemimpinan yang panjang, yang mampu memotivasi orang untuk menjadi pemimpin yang memotivasi," kata Pendiri Yayasan Ganara Mariberbagi Seni dan Dewan Pembina Pemimpin.id Tita Djumaryo.

Beberapa pembicara utama antara lain Sarwono Kusumaatmadja dan Kuntoro Mangkusubroto selaku Steering Committee Rumah Mentor Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, CEO Paragon Technology and Innovation Salman Subakat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, CEO Narasi Catharina Davy, Ketua Koordinator Tita Djumaryo, Jaringan Publik #MenangBersama dan masih banyak narasumber keren lainnya.

Lead The Fest akan berlangsung mulai dari tanggal 12 hingga 18 Agustus 2021 mendatang dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pendaftaran dapat dilakukan secara gratis melalui situs https://leadthefest.id.

Harapan besar dari acara Lead The Fest 2021 adalah calon-calon pemimpin masa depan Indonesia akan mampu menghadapi segala tantangan dengan lebih baik lagi.

Terinspirasi oleh seluruh rangkaian kegiatan serta pembicara-pembicara ahli dan tokoh masyarakat yang ikut berbagi ilmu dan semangat juang besar untuk Indonesia bangkit dan #MenangBersama.

Sumber: BeritaSatu.com