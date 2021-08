Latgab TNI AD dengan US Army, Pengamat: Perhitungkan Manfaat dan Risiko

Minggu, 15 Agustus 2021 | 18:06 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (Isess) Khairul Fahmi tidak habis pikir dengan tidak bersuaranya Komisi I DPR untuk mengkritisi latihan gabungan (Latgab) TNI AD dengan US Army yang berlangsung di tiga lokasi berbeda di Indonesia. Latgab yang digelar di Baturaja, Balikpapan, dan Manado itu diberikan nama Garuda Shield dan berlangsung dari tanggal 1-14 Agustus 2021.

"Nah itu tanya DPR," ujar Khairul Fahmi melalui keterangan tertulis, Minggu (15/8/2021).

Khairul pun berharap ada timbal balik yang sepadan dari latihan bersama antara TNI AD dengan US Army di kemudian hari. Karena latihan bersama biasanya bersifat timbal balik sehingga seharusnya latihan berikutnya dapat dilakukan di wilayah Amerika Serikat (AS) dengan bentuk latihan dan pelibatan jumlah personel yang setara.

Dia menyebut bahwa selain konteks diplomasi pertahanan, komitmen yang diperoleh TNI selanjutnya terkait kerja sama latihan tersebut juga menjadi penting untuk diketahui. Khairul pun menyoroti salah satu lokasi latihan bersama yakni di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang berdekatan dengan lokasi calon ibu kota baru.

Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi oleh pihak terkait, termasuk DPR, mengenai kemanfaatan dan risiko dari penentuan wilayah tersebut sebagai lokasi latihan militer bersama. "Perlu evaluasi apakah titik latihan yang digunakan sudah diperhitungkan kemanfaatan dan risikonya," jelasnya.

Khairul juga mengingatkan bahwa manfaat apapun yang didapatkan dari latihan militer tersebut tidak boleh mempengaruhi sikap dan kebijakan terkait dengan persoalan kawasan karena Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Dia berharap bahwa latihan militer bersama yang dilakukan ditujukan bagi peningkatan kualitas dan profesionalitas prajurit TNI, bukan prioritas maupun kepentingan lainnya.

"Prioritas pada peningkatan profesionalitas prajurit, itu yang diharapkan," jelasnya.

Latihan Garuda Shield ke-15 tahun 2021 antara TNI AD dan angkatan darat AS (US Army) merupakan latihan terbesar sepanjang sejarah kerja sama militer Indonesia dan AS. Sebanyak 2.161 prajurit TNI AD dan 1.547 tentara AS melakukan berbagai materi latihan bersama yang telah dimulai sejak 1 Agustus 2021 lalu.

Materi latihan itu sendiri meliputi "Staff Exercise", "Field Training Exercise (FTX)", "Live Fire Exercise (LFX)", "Aviation", dan "Medical Exercise (Medex)" serta dua program latihan yang akan digabungkan, yaitu "Joint Combined Exchange Training (JCET)" dan "Garuda Airborne".

