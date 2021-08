Eduversal Kembali Gelar Mathematics Competition 2021

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 20:53 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka penguatan literasi numerasi terutama dikalangan pelajar Indonesia, Eduversal kembali mengadakan ajang kompetisi Eduversal Mathematics Competition (EMC) 2021.

Direktur Eduversal, Dwi Prajitno Wibowo mengatakan, EMC adalah ajang kompetisi matematika online nasional yang diselenggarakan setiap tahun. Untuk tahun ini, EMC mengangkat tema “Let’s Have Math in Our Path”.

“Sesuai dengan tema tahun ini, kompetisi ini diharapkan dapat menarik minat para siswa untuk semangat berkompetisi sekaligus lebih membumikan peran matematika dalam setiap aspek kehidupan,” kata Dwi dalam konferensi pers peluncuran EMC ke-3 secara daring, Sabtu (21/8/2021).

Dwi menyebutkan, sejatinya Matematika adalah bahasa Universal yang digunakan oleh seluruh negara-negara di dunia. Matematika menjadi jembatan bagi seluruh bidang keilmuan agar saling berkomunikasi satu sama lain.

Lebih lanjut, Dwi menambahkan, bahwa pada tahun 2019, Eduversal telah berhasil menyelenggarakan EMC perdana dengan menggabungkan sistem offline dan online dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 3.200 siswa dari seluruh Indonesia. Adapun peserta yang menjadi juara berjumlah 28 siswa dari setiap kategori yakni kelas 5-11.

Sementara pada situasi pandemi, Dwi menyebutkan, sistem EMC pun berubah menjadi sepenuhnya online. Pada 2020, EMC berhasil menarik 4.097 siswa dari 831 sekolah se-Indonesia dari berbagai tingkatan.

Dwi juga menyatakan bahwa tahun ini, dengan kondisi kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi EMC akan kembali digelar dengan format online. Pendaftaran EMC 2021 dibuka mulai hari ini, Sabtu 21 Agustus hingga 29 Oktober 2021. Adapun pelaksanaan lomba akan diselenggarakan pada 6 November 2021.

Seluruh Proses Pendaftaran dan Pelaksanaan ujian EMC akan diselenggarakan dalam satu platform yaitu https://kompetisi.net.

Proses lomba yang diselenggarakan secara daring. Oleh karenanya peserta dari seluruh wilayah Indonesia dengan mudah dapat berpartisipasi dari rumah atau sekolah tanpa terkendala jarak.

“Setiap peserta hanya bersaing dengan peserta lain ditingkatannya kelas yang sama, sehingga peserta junior tidak perlu takut menghadapi peserta senior,” papar Dwi.

Ia menuturkan, tahun ini EMC akan dibuka untuk kelas 4 SD/MI sampai kelas 12 SMA/MA.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Manajemen Talenta Nasional, Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, Teknologi (Kemdikbudristek) Ade Supriyatna mendukung penuh program EMC.

“Kami menyambut gembira karena kegiatan EMC ini bisa mengakomodir jumlah pendaftar yang begitu besar. Karena memang para siswa diusahakan untuk terus berkarya dari rumah dan pantang menyerah dalam kondisi Pandemi saat ini. Sehingga peran orang tua sangat penting sebagai pendamping anak-anak untuk belajar online,” ucapnya.

Supriatna menambahkan, Puspresnas akan menyiapkan mekanisme kolaborasi, agar lomba di luar Puspresnas juga mendapatkan pengakuan pemerintah dari jalur prestasi.

Dalam hal ini, para juara dan talenta muda dari lomba diluar Pusppresnas termasuk EMC mendapat kesempatan sama untuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan agar perkembangan mereka terus terpantau.

Koordinator Program EMC 2021, Ridwan Sumitro, mengatakan, para pemenang EMC 2021 ini akan mendapatkan hadiah berupa medali dan uang senilai ratusan juta rupiah.

Ridwan mengatakan, peserta lomba tidak perlu khawatir kalau lawannya akan berlaku curang, karena secara teknis sangat sulit untuk berbuat curang karena panitia telah memastikan sistemnya.

“Kamera peserta haruslah aktif, soal yang diacak, tidak dapat kembali ke soal berikutnya. Selain itu, lama pengerjaan yang dapat dimonitor, serta soal yang menantang atau bertipe HOTS (higher order thinking skills).

Ridwan juga menambahkan, selain kegiatan kompetisi, EMC tahun ini juga akan dibarengi dengan webinar untuk guru dan orang tua, webinar untuk siswa, tryout matematika untuk umum, serta kegiatan Math Day yang berisi lomba-lomba ringan terkait matematika yang seru dan menyenangkan.

