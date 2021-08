UPH Sambut Mahasiswa Baru dengan Semangat Go Beyond

Rabu, 25 Agustus 2021 | 12:22 WIB

Tangerang, Beritasatu.com - Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar festival yang diselenggarakan secara virtual pada 26 hingga 28 Agustus 2021, untuk menyambut ribuan mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022.

UPH Festival 2021 mengusung tema acara Go Beyond yang sekaligus bertujuan menyemangati mahasiswa baru untuk memulai perjalanan studi bersama para dosen dan komunitas di UPH.

Berangkat dari tema ini, UPH mempersiapkan para mahasiswa baru untuk diperlengkapi dengan pengetahuan, iman, dan karakter yang saleh, sesuai dengan visi dan misi UPH.

Melalui para dosen dan unit-unit pendukung yang berkomitmen tinggi dalam dunia pendidikan, mahasiswa dipersiapkan untuk dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang profesi masa depan.

Rektor UPH, Jonathan L Parapak, menyambut hangat para mahasiswa baru seraya memastikan seluruh mahasiswa tetap menjalani protokol kesehatan dan mengikuti rangkaian acara dengan antusias tanpa kehilangan esensi dari UPH Festival.

“UPH Festival ditujukan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa baru, aktivitas akademik di UPH yang dilakukan secara holistis. Kami, komunitas UPH, berkomitmen go beyond dalam mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan mahasiswa untuk berhasil dalam karier. Hal ini sejalan dengan misi UPH untuk mengembangkan lulusan yang mampu mengabdikan ilmunya, menjadi pemimpin, serta warga negara yang melayani Tuhan, dan memiliki visi transformasi untuk membangun individu dan masyarakat,” kata Jonathan dalam keterangan resmi yang diterima Beritasatu.com, Rabu (25/8/2021).

Rektor juga menekankan visi UPH yaitu menjadi universitas yang berpusatkan pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi.

"Saya berharap Anda dapat memiliki visi ini dan menginternalisasikan dalam diri Anda, sehingga siap diutus dan berdampak. Demikian juga lewat pengajaran dan mentoring yang kami berikan, dapat membantu anda menjadi go beyond setelah menyelesaikan studi di UPH,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dirjen Dikti Kemdikbudristek), dalam kondisi pandemi covid-19, UPH menyelenggarakan penyambutan mahasiswa baru secara virtual dengan program kreatif dan interaktif agar bisa membangun keakraban dan partisipasi para mahasiswa baru yang menyaksikan dari rumah masing-masing.

UPH telah mempersiapkan informasi kampus secara komprehensif dan profesional sehingga memudahkan mahasiswa baru mengenal dan memahami dengan baik struktur perguruan tinggi dan aktivitas kampus.

Pada hari pertama, Kamis (26/8/2021), UPH Festival 2021 dimulai dengan pelantikan seluruh mahasiswa baru oleh Rektor Jonathan L Parapak, melalui prosesi virtual disaksikan para dekan. Dilanjutkan dengan perkenalan unit-unit pelayanan dan pendukung akademik, serta sambutan hangat dan perkenalan dari pimpinan fakultas dan program studi.

Pada kesempatan ini, dekan, ketua program studi, dosen, dan mahasiswa senior dari fakultas akan menyapa lebih dekat dan memperkenalkan aktivitas perkuliahan yang akan dijalani mahasiswa baru.

Keakraban dibangun lewat kegiatan yang disajikan kreatif dan interaktif oleh mahasiswa senior dari setiap fakultas, serta para alumni yang membagikan pengalaman dunia kerja nyata dan kisah sukses mereka untuk memotivasi mahasiswa baru.

Dengan kegiatan UPH Festival yang dilaksanakan secara online, UPH tetap memastikan mahasiswa mendapatkan momen-momen berharga melalui seluruh rangkaian kegiatan festival.

Pada hari kedua, Jumat (27/8/2021), akan ada pengenalan lingkungan kampus, sistem perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan. Setiap mahasiswa baru diharapkan dapat mengetahui dan memahami kebijakan kampus, serta melihat berbagai fasilitas yang disediakan UPH untuk mendukung kegiatan perkuliahan, baik secara online maupun onsite.

Selanjutnya, mahasiswa mengikuti webinar Distinguished Guest Speakers (DGS) yang menghadirkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.

Webinar DGS diadakan interaktif untuk memotivasi dan menginspirasi, serta meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air bagi seluruh mahasiswa baru UPH yang ada diberbagai kampus, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Hari ketiga, Sabtu (28/8/2021), merupakan hari terakhir UPH Festival yang akan diisi dengan kegiatan webinar dan parents gathering.

Selama UPH Festival berlangsung, UPH juga mengundang para siswa dan siswi dari berbagai sekolah menengah untuk mengikuti virtual open house yang menyediakan berbagai informasi tentang program-program UPH, proses pendaftaran, serta tur kampus virtual.

Pada acara ini, para siswa juga dapat mengikuti webinar dengan pembicara tamu ternama yang akan menginspirasi dan menambah wawasan untuk memasuki dunia kampus dan profesi.

Kemegahan UPH Festival 2021 akan diakhiri dengan Go Beyond Celebration pada 24 September mendatang yang menampilkan persembahan musik spektakuler dari UPH Student Life yang berkolaborasi dengan UPH Conservatory of Music.

Seluruh rangkaian acara UPH Festival 2021 ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa baru UPH maupun para siswa yang akan memasuki dunia kampus, agar memiliki semangat mengembangkan diri go beyond menjadi pemimpin masa depan yang visioner.

