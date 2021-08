Buka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Presiden Sebut Perkembangan Kasus Covid-19 Membaik

Kamis, 26 Agustus 2021 | 13:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan kondisi perkembangan kasus harian Covid-19 di Tanah Air yang semakin membaik.

“Kita dan juga negara-negara lain di dunia menghadapi tekanan yang berat. Tapi alhamdulillah, perkembangan kasus harian di negara kita membaik,” kata Jokowi dalam acara yang digelar secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Jokowi mengingatkan, di awal Februari 2021, kasus harian Covid-19 mencapai 12.864 per hari. Lalu terjadi penurunan kasus di Maret, April, Mei bahkan 14 Mei 2021 terus menurun hingga di angka 2.633 kasus per hari. Tetapi karena ada varian Delta, jumlah kasus melompat naik, dan pada 15 Juli menembus angka 56.757 kasus per hari.

Sementara, pada Rabu (25/8/2021), penambahan kasus harian Covid-19 yakni di angka 18.671 kasus. Kemudian sebanyak 33.703 orang yang sembuh dari Covid-19 dan kasus meninggal bertambah 1.041 kasus.

“Tim epidemiologi saat itu menyampaikan kepada saya, pak hati-hati, karena ini bisa naik sampai 80.000, kemudian naik jadi 160.000, kalau tidak bisa kita hentikan bisa naik jadi 400.000. Tapi alhamdulillah telah berada di titik penurunan,” ujar Jokowi.

Kepala Negara menyebut pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary, karena situasi krisis yang multidimensional.

"Pandemi Covid-19 telah memaksa kita untuk mengambil langkah-langkah extraordinary, langkah-langkah luar biasa akibat situasi krisis yang multidimensional. Langkah-langkah yang tidak pernah kita ambil sebelumnya, bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya,” terang Jokowi.

