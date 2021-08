Pukat UGM: Lembek, Putusan Dewas KPK terhadap Lili Pintauli

Senin, 30 Agustus 2021 | 20:05 WIB

Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai, putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sangat lembek. Diketahui, Dewas hanya menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 40% selama setahun atas pelanggaran etik yang dilakukan Lili, yakni menyalahgunakan pengaruh yang dimilikinya sebagai Wakil Ketua KPK dan berhubungan dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial yang sedang perkaranya sedang ditangani lembaga antikorupsi.

"Putusan Dewas KPK terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli sangat lembek. Perbuatan Lili yakni berhubungan dengan pihak yang berperkara dengan KPK merupakan pelanggaran berat kode etik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewas 02/2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK," kata peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman dalam keterangannya, Senin, (30/8/2021).

Zaenur mengatakan, sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan sangat ringan. Hal itu lantaran gaji pokok Lili hanya Rp 4,6 juta per bulan atau hanya berkurang sekitar Rp 1,8 juta. Sementara, total take home pay yang diterima Lili selaku Wakil Ketua KPK mencapai Rp 89 juta per bulan.

"Jadi potongan gaji pokok tidak banyak berpengaruh terhadap penghasilan bulanan," katanya.

Seharusnya, kata Zaenur, sanksi yang layak dijatuhkan kepada Lili adalah mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 4 huruf b Perdewas 02/2020. Hal ini lantaran Zaenur menilai Lili tidak pantas lagi menjabat sebagai pimpinan KPK karena telah menyalahgunakan kewenangan yakni berhubungan dengan pihak berperkara.

"Bahkan perbuatan ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU 30/2002 juncto UU 19/2019 tentang KPK. Pasal ini melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara dengan alasan apa pun," tuturnya.

Menurut Pasal 65 UU KPK, lanjut dia, pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam pidana maksimal lima tahun penjara. Berhubungan dengan pihak berperkara menjadi perbuatan terlarang di KPK karena dapat menjadi pintu masuk jual-beli perkara atau pemerasan oleh insan KPK.

"Misalnya yang pernah dilakukan eks penyidik KPK Suparman atau eks penyidik KPK Robin. Perkara juga menjadi rawan bocor kepada pihak luar jika ada hubungan antara insan KPK dengan pihak berperkara. Sehingga KPK akan sulit menangani perkara tersebut, bahkan perkara bisa berujung gagal ditangani," paparnya.

Zaenur mengatakan, lembeknya putusan Dewas dapat berakibat buruk bagi KPK. Setidaknya putusan itu semakin menggerus kepercayaan publik terhadap KPK. Ternyata nama-nama besar yang duduk di Dewas tidak menjamin akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran di internal KPK.

Selain itu, putusan lembek oleh Dewas menunjukkan sikap permisif dan toleran di internal KPK. Ke depan insan KPK tidak akan terlalu takut lagi melakukan pelanggaran, karena Dewas tidak keras terhadap pelanggaran.

"Harapannya ada pihak masyarakat yang bersedia melaporkan dugaan pelanggaran pasal 36 UU KPK kepada APH untuk diproses secara pidana," tegasnya.

Diketahui, Dewas KPK memutuskan menjatuhkan sanksi berat terhadap wakil Ketua KPK, Lili Pintauli berupa pemotongan gaji sebesar 40% selama 12 bulan atau satu tahun. Dewas menyatakan Lili terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yakni berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial yang menjadi pihak berperkara di KPK.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan amar putusan terhadap Lili, Senin (30/8/2021).

BACA JUGA MAKI Minta Dewas Pecat Lili Pintauli Jika terbukti Langgar Etik Berat

Tumpak menyatakan, Lili terbukti menyalahgunakan pengaruh pimpinan KPK dan berhubungan langsung dengan Syahrial. Padahal, KPK sedang mengusut dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai.

"Mengadili menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf b dan a peraturan dewas 02/2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK," kata Tumpak.

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap Lili, Dewas KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang meringankan, Dewas menilai Lili telah mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik. Sementara untuk hal yang memberatkan, Dewas menilai, Lili tidak menyesali perbuatannya. Selain itu, selaku pimpinan KPK, Lili seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam penerapan nilai dasar KPK, yakni integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan.

"Namun terperiksa melakukan sebaliknya," kata Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com