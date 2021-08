57 Perguruan Tinggi Magang Kampus Merdeka di Vocasia

Selasa, 31 Agustus 2021 | 11:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 100 mahasiswa dari 57 perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia diterima magang di vocasia.id. Mereka terpilih setelah seleksi ketat dari 3.174 mahasiswa yang mendaftar dari 295 perguruan tinggi.

Para mahasiswa mulai menjalankan magang selama 6 bulan sejak awal Agustus 2021 hingga Februari 2022.

“Yang berbeda dengan magang pada umumnya selama ini, selain mendapatkan mentorship dari para profesional dan uang bulanan, mereka juga diperlakukan seperti seorang karyawan. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pengalaman kerja profesonal di dunia industri,” ujar Farid Subkhan, founder Vocasia.id dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Selasa (31/8/2021).

Farid menyebutkan di tengah pandemi Covid-19, Kembudristek, meluncurkan program Magang Kampus Merdeka. Program ini bertujuan untuk mencetak lulusan perguruan tinggi yang profesional dan siap bersaing di dunia kerja, terutama untuk menyongsong industri 4.0 dan dunia digital.

Peserta magang di antaranya ditempatkan di lembaga edutech profesional vocasia.id.

Vocasia.id adalah online community platform berbasis pendidikan yang terintegrasi. Selain menawarkan kursus dan workshop digital, Vocasia juga mengembangkan pelatihan berbasis keahlian dan keterampilan secara daring untuk karyawan, mahasiswa, dan masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

“Dengan berbagai pelatihan terbaik yang disediakan vocasia.id, diharapkan akan tercipta kompetensi dan keterampilan individu yang bermanfaat. Tidak hanya untuk mengisi lapangan kerja, namun juga bermanfaat untuk membangun semangat dan keahlian dalam berwirausaha. Apalagi pelatihan yang diberikan oleh Vocasia, menarik, fleksibel dengan harga terjangkau,” papar Farid.

Menurut Farid kegiatan magang selama enam bulan ini, akan dihasilkan individu-individu yang dapat memahami cara kerja dan proses pada ekosistem bisnis perusahaan atau lembaga secara umum maupun Vocasia sebagai Educational Technology Platform.

Dia juga mengucapkan selamat kepada 100 mahasiswa yang telah diterima pada program Magang Kampus Merdeka di Vocasia di batch pertama tersebut. Dari 100 mahasiswa yang telah diseleksi, dibagi menjadi beberapa posisi seperti Digital Marketing Analyst, IT Developer, Program Partnership, dan Content Production & Development.

Sebelum mulai menjalankan aktivitas magang, mahasiswa yang telah terpilih dalam program magang ini, harus melewati beberapa rangkaian pelatihan dan juga workshop.

Pelatihan diberikan oleh para mentor profesional untuk mempersiapkan para mahasiswa sebelum menjalankan tugas harian yang dilakukan selama kegiatan magang berlangsung.

“Saya ingin kembali mengingatkan agar kita semua dapat mengingat, menghayati, dan mempraktikkan sikap dan budaya ‘We Can’ dalam program magang di vocasia.id. Ini merupakan value yang sangat penting bagi manajemen dan keluarga besar Vocasia untuk program Magang Kampus Merdeka,” kata Farid.

Dijelaskan budaya "We Can" adalah prinsip suka kerja yang work hard, enjoy the process, can do attitude, always learn, dan never quit. Disamping itu peserta magang juga harus menjelankan budaya collaborative, accessible, dan never say no.

Dengan sikap dan budaya We Can, Farid berharap selepas magang, para mahasiswa akan memiliki etos kerja yang baik. Mereka juga akan memiliki portofolio yang bisa mendukung mereka menapaki dunia kerja sebenarnya di masa depan.

Muhammad Fauzan Ramadhan Feryaldi, mahasiswa Bina Nusantara (Binus) yang mengikuti program magang di vocasia.id mengaku gembira bisa masuk seleksi dan mengalahkan ribuan pendaftar lainnya.

Dia berharap dengan pengalaman magang selama enam bulan nanti, bisa meningkatkan kemampuan dan keahliannya di bidang digital marketing.

“Magang Kampus Merdeka merupakan pengalaman berharga, sebab kami dibimbing oleh mentor berpengalaman,” katanya.

