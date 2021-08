Pandemi Covid-19 Bisa Jadi Peluang Perbaiki Sistem Antikorupsi

Selasa, 31 Agustus 2021 | 14:15 WIB

Oleh : Herman / FMB

Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Erry Riyana Hardjapamekas dalam webinar “Managing the Risk of Bribery Amidst the Pandemic in the Private Sector” yang digelar KAKI, Selasa, 31 Agustus 2021. (Foto: Beritasatu.com)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Erry Riyana Hardjapamekas mengungkapkan, korupsi memang kerap terjadi selama masa krisis, seperti pada saat pandemi Covid-19. Kondisi ini bisa terjadi terutama jika lembaga atau institusi pengawasan lemah. Apalagi banyak negara yang belum siap menghadapi pandemi, sehingga tidak memperhatikan tata kelola pemerintahan dan masalah korupsi.

Namun menurut Erry, pandemi Covid-19 sebetulnya juga memberikan peluang untuk memperbaiki sistem yang menyebabkan terjadinya korupsi, asalkan memang benar-benar ingin melakukan perubahan.

“Adanya kebutuhan yang urgen di masa pandemi tidak boleh menjadi alasan menurunkan standar tata kelola. Kita memang perlu bertindak cepat, tetapi juga harus transparan,” kata Erry Riyana dalam webinar “Managing the Risk of Bribery Amidst the Pandemic in the Private Sector” yang digelar Koalisi Anti Korupsi Indonesia, Selasa (31/8/2021).

BACA JUGA Airlangga: Risiko Korupsi Meningkat Saat Krisis

Melalui Koalisi Anti Korupsi Indonesia atau KAKI, lanjut Erry, korporasi bisa bekerja sama untuk mencari cara atau solusi untuk mengatasi korupsi. KAKI sendiri merupakan platform untuk mempersatukan pihak-pihak yang berintegritas dalam menegakkan sistem anti korupsi secara lebih mudah dan sederhana. Dalam hal ini tugas koalisi KAKI adalah menggalang pihak swasta untuk teguh menjalankan bisnis tanpa korupsi, dan menjaga konsistensi dan keberlanjutan agenda korupsi di Indonesia.

Ketua Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) dan Institute for Public Governance (IIPG) Sigit Pramono menambahkan, KAKI dibentuk oleh IICD bekerja sama dengan Center of International Private Enterprise (CIPE). Sejak diluncurkan pada 2018, sudah ada 25 perusahaan yang bergabung dengan KAKI.

“Program KAKI merupakan wujud komitmen nyata dari kami dalam merespon isu-isu korupsi dan anti korupsi untuk mempromosikan pentingnya kehadiran good corporate governance (GCG) di Indonesia. Orang mengatakan kalau korupsi dilakukan secara berjamaah, tentu mengatasinya juga harus dilakukan secara koalisi, gotong royong dan bersama-sama,” kata Sigit.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com