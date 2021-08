Menkop UKM: Korupsi Mendistorsi Kualitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki dalam webinar “Managing the Risk of Bribery Amidst the Pandemic in the Private Sector” yang digelar Koalisi Anti Korupsi Indonesia (Kaki), Selasa, 31 Agustus 2021. (Foto: Beritasatu.com)