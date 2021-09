Sambut HAI Ke-56, Masih Ada 1,71% Warga Indonesia Buta Aksara

Sabtu, 4 September 2021 | 23:43 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-56 tahun 2021 akan berlangsung pada 8 September mendatang. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, persentase dan jumlah penduduk buta aksara telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase dan jumlah buta aksara tahun 2021.

“Persentase buta aksara tahun 2019 sebanyak 1,78% atau 3.081.136 orang, dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,71% atau menjadi 2.961.060 orang,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Jumeri pada Bincang Pendidikan secara virtual, Sabtu (4/9/2021).

Jumeri menyebutkan, ada 10 provinsi penyumbang buta aksara terbesar, di antaranya; Papua 503.081 atau 22,03%, Nusa Tenggara Barat 240.654 atau 7,52%, Sulawesi Barat 226.558 atau 4,46%, Nusa Tenggara Timur 129.170 atau 4,24%, Sulawesi Selatan 226.558 atau 14,11%, Kalimantan Barat 115.606 atau 3,54%, Jawa Timur 831.837 atau 3,21%, Sulawesi Utara 41.210 atau 2,47%, Jawa Tengah 440.880 atau 2,03% dan Papua Barat 11.446 atau 1,77%.

BACA JUGA Mendikbud: Pemerintah Terus Berupaya Tuntaskan Masalah Buta Aksara

Selanjutnya, ia menambahkan, berdasarkan kelompok umur, maka umur 44-59 tahun memiliki persentase buta aksara tertinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Adapun persentase buta aksara perempuan mencapai 5,60%, yakni lebih tinggi dari kelompok laki-laki hanya 2,73%.

Oleh karena itu, Jumeri menyebutkan, provinsi dengan persentase buta aksara tertinggi ini diberi perhatian khusus dengan berbagai macam upaya.

Sementara itu, terkait dengan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-56 tahun 2021 mengambil tema “Literacy for a human-centred recovery: Narrowing the digital divide”. Pada peringatan HAI tahun ini, Kemendikbudristek mengangkat tema “Digital Literacy for Indonesia Recovery"

”Dengan tema ini, kami berharap program pendidikan keaksaraan dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya berkenaan dengan pergeseran paradigma pembelajaran,” harap Jumeri.

Ia menuturkan, pada peringatan HAI ke-56 ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pengentasan buta aksara dan melaksanakan komitmen internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai informasi, memeriahkan HAI yang ke-56 ini, serangkaian acara pendukung HAI juga telah dijalankan sejak Mei hingga 8 September 2021 mendatang sebagai puncak peringatan HAI ke-56.

”Melalui puncak peringatan Hari Aksara Internasional, kita perkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penuntasan buta aksara,” katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com