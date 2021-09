Ketua dan Wakil Ketua BPK Hadiri Pertemuan Asosai

Kamis, 9 September 2021 | 17:26 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Selaku Ketua Delegasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengikuti rangkaian pertemuan BPK se-Asia (Asian Organization of Supreme Audit Institutions atau Asosai) ke-15 yang berlangsung pada 6-7 September 2021 secara virtual.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono hadir sebagai authorized voter dari BPK.

Dalam pertemuan pengurus Asosai ke-56 pada Senin (6/9/2021), dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan terkait organisasi seperti anggaran dan laporan keuangan, laporan kegiatan Asosai, serta pemilihan tuan rumah Pertemuan Asosai ke-16 tahun 2024, yang sekaligus menjadi Ketua Asosai tahun 2024-2027.

BPK hadir dalam pertemuan tersebut sebagai pengurus bersama dengan 11 Lembaga Pemeriksa (Supreme Audit Institution atau SAI) lainnya. Pemilihan tuan rumah Pertemuan ASOSAI ke-16 (the 16th ASOSAI Assembly) dan Ketua Asosai 2024-2027 diselenggarakan secara voting menggunakan aplikasi Slido. Dari hasil voting tersebut, SAI India meraih suara terbanyak.

Selanjutnya, pada 7 September 2021, BPK kembali hadir dalam Pertemuan Asosai ke-15 yang diikuti oleh seluruh anggota Asosai yang berasal dari 47 negara.

Pertemuan tiga-tahunan ini mengambil keputusan pertanggungjawaban ASOSAI 2018-2021, menyerahkan keketuaan Asosai dari SAI Vietnam (periode 2018-2021) ke SAI Thailand (periode 2021-2024), serta menetapkan Bangkok Declaration 2021 sebagai deklarasi bersama seluruh anggota ASOSAI. Deklarasi ini mengusung tema utama "SAIs and Preparing for the Next Normal".

Dalam pertemuan akbar tersebut, diselenggarakan pula pemilihan tujuh pengurus (Governing Board member) Asosai dan dua anggota Komite Audit periode 2021-2024 dengan sistem voting. Berdasarkan perolehan suara terbanyak, terpilih SAI Arab Saudi, Malaysia, Korea, Turki, Rusia, Pakistan, dan Filipina sebagai anggota Governing Board 2021-2024 serta SAI Kazakhstan dan Azerbaijan sebagai anggota Komite Audit 2021-2024.

​Rangkaian pertemuan ini diselenggarakan secara virtual oleh SAI Thailand sebagai tuan rumah ASOSAI Assembly ke-15, bekerjasama dengan SAI Vietnam sebagai Ketua Asosai 2018-2021 serta SAI China sebagai ASOSAI Sekretariat.

Delegasi BPK yang turut hadir yaitu Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti, dan Kepala Subbagian Intosai, Asosai, dan Aseansai Ami Rahmawati.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. (Foto: Dok. BPK)

Sumber: PR