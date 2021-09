AIA Sehat untuk Negeri, Bantu Masyarakat Sehat Fisik dan Mental di Tengah Pandemi

Senin, 13 September 2021 | 22:00 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan asuransi PT AIA Financial (AIA) meluncurkan AIA Sehat untuk Negeri, aksi sosial untuk mengajak masyarakat hidup sehat di tengah pandemi. Program ini sejalan dengan komitmen AIA dalam membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik.

Chief Marketing Officer AIA, Kathryn Monika Parapak, mengatakan, “AIA Sehat untuk Negeri adalah aksi sosial AIA untuk mempromosikan dan mengajak masyarakat mengadopsi gaya hidup sehat baik fisik maupun mental."

Menurut Kathryn, AIA Sehat untuk Negeri juga didedikasikan sebagai respons cepat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Melalui program ini, tambah Kathryn, AIA meluncurkan berbagai inisiatif yang ditujukan bagi nasabah dan masyarakat untuk membantu mereka yang saat ini sedang memerlukan perawatan akibat terpapar Covid-19, sekaligus menjaga pola hidup sehat di masa pandemi.

BACA JUGA BCA dan AIA Perluas Proteksi Kesehatan Masyarakat

Melalui program ini, AIA turut berkontribusi membantu pemerintah mengubah Asrama Haji Pondok Gede menjadi rumah sakit darurat Covid-19 dengan menyumbangkan 40 tempat tidur high care unit dan kebutuhan medis lainnya. Dilanjutkan dengan sajian musik dari Mario Ginanjar (Kahitna) pada 19 Juli 2020 di mana masyarakat diajak untuk bernyanyi bersama di akun Instagram @aiaindonesia dan setiap partisipasi telah dikonversikan menjadi donasi.

Selain itu, melalui kerja sama dengan Yayasan Benih Baik, AIA juga telah menyalurkan donasi tabung oksigen ke rumah sakit di 5 provinsi di Indonesia. AIA juga aktif memberi edukasi kepada masyarakat terkait penanganan Covid-19 salah satunya dengan merilis pedoman isolasi mandiri.

Partisipasi aktif masyarakat menjaga pola hidup sehat juga berperan penting dalam penanggulangan Covid-19. Sebagai bagian dari inisiatif AIA Sehat untuk Negeri, AIA bersama Laila Munaf, instruktur olahraga dari SANA Studio dan pelopor Zumba di Indonesia, mengajak masyarakat melakukan olahraga ringan dari rumah, seperti Fun 5.000 Steps, Cardio Toning, dan Happy Family Workout.

Kegiatan ini disiarkan di Youtube AIA Indonesia pada Sabtu tanggal 31 Juli, 7 dan 14 Agustus 2021. Untuk nasabah AIA dengan keanggotaan AIA Vitality juga dapat memperoleh poin AIA Vitality dengan mengikuti sesi olahraga bersama Laila Munaf.

BACA JUGA Gandeng GoPay, AIA Luncurkan Asuransi untuk Gamers

Program kemudian dilanjutkan dengan sajian musik di Instagram @aiaindonesia dengan penampilan dari Barsena Besthandi. AIA mengonversi jumlah partisipasi masyarakat dalam setiap sesi workout dan sajian musik menjadi donasi. Donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui Yayasan Benih Baik dalam bentuk perlengkapan medis untuk tenaga medis di RSUD dan puskesmas di wilayah Jabodetabek.

Public speaker dan dokter umum Gia Pratama, mengatakan, “Selain menerapkan protokol kesehatan, gaya hidup sehat juga turut berperan penting dalam mencegah penularan virus corona. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa olahraga 150 menit seminggu wajib dilakukan demi mencegah tertular virus corona."

"Sebuah riset berjudul Physical Exercise As A Tool to Help The Immune System Against Covid-19: An Integrative Review of The Current Literature1 mengungkapkan bahwa latihan fisik (olahraga) merupakan salah satu cara untuk membantu sistem kekebalan terhadap Covid-19. Melihat hasil dari riset-riset tersebut, sangatlah penting bagi masyarakat untuk rutin berolahraga. Jadi, ayo berolahraga,” papar Gia.

Kathryn Monika Parapak, menambahkan, “Kami berterima kasih kepada masyarakat, nasabah, mitra bisnis, dan seluruh pihak yang telah bersama-sama ikut gotong royong untuk penanggulangan pandemi melalui AIA Sehat untuk Negeri. Ada begitu banyak isu kesehatan selain Covid-19 yang menjadi kekhawatiran masyarakat di Indonesia. Untuk itu, AIA Sehat untuk Negeri akan terus hadir sebagai komitmen kami untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik.”

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com