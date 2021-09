Pegawai KPK Gagal TWK Disebut Ditawari Masuk BUMN

Selasa, 14 September 2021 | 10:18 WIB

Oleh : Fana F Suparman / EHD

Novel Baswedan. (Foto: Antara)

Jakarta, Beritasatu.com - Pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) disebut ditawari untuk masuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penyidik nonaktif KPK, Novel Baswedan mengaku sejumlah rekannya disodorkan dua lembar surat. Surat pertama berisi pengunduran diri dan surat berikutnya permohonan untuk disalurkan ke perusahaan BUMN.

"Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat. Yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN," kata Novel kepada awak media, Selasa (14/9/2021).

BACA JUGA Hamdi Muluk: TWK KPK Bukan Kewenangan Komnas HAM

Novel mengatakan, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh seseorang dari KPK. Novel meyakini tindakan tersebut atas sepengetahuan para pimpinan KPK. Ditekankan Novel, tawaran tersebut merupakan bentuk penghinaan.

"Bagi kami itu adalah suatu penghinaan," tegasnya.

Novel menegaskan, pihaknya bekerja di KPK untuk berjuang melawan korupsi, tidak hanya untuk bekerja. Menurutnya, hal ini semakin jelas sebagai upaya sistematis untuk membunuh pemberantasan korupsi.

"Hal ini semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantas korupsi," sesal Novel.

Hal senada disampaikan pegawai nonaktif KPK lainnya, Benedycitus Siumlala yang mengaku akan menolak tawaran tersebut. Dikatakan, hal itu bukan jalan keluar untuk menyelesaikan polemik TWK.

"Kalau saya pribadi jelas menolak mas. Bukan itu jalan keluarnya, dan nggak ada opsi itu di rekomendasi ORI dan KHAM. Saya pribadi nggak mau menghambat pimpinan. Surat itu isinya feodal sekali," kata Benedyctus.

Berdasarkan informasi, belum semua pegawai yang tak lolos TWK ditawari surat yang dikabarkan akan disalurkan bekerja di BUMN. Namun, atas penawaran yang juga dilakukan Sekjen KPK Cahya Harefa dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahal Nainggolan, sebanyak 49 orang dikabarkan menolak dengan tegas. Sementara delapan orang masih mempertimbangkan untuk menerima atau menolaknya.

Sebagian pegawai KPK nonaktif yang ditawari mengaku tak ada kepastian akan ditempatkan di perusahaan, posisi, lokasi penempatan, hingga status kepegawaiannnya kelak. Atas dasar itu, pegawai tersebut masih mempertimbangkan tawaran itu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com