Pegawai Gagal TWK Ditawari Gabung ke BUMN? Ini Kata Pimpinan KPK

Selasa, 14 September 2021 | 11:32 WIB

Oleh : Fana F Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membantah kabar yang menyebut pihaknya meminta pegawai nonaktif karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk mengundurkan diri dan kemudian diusulkan bergabung ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang jelas dari kita enggak ada meminta pengunduran diri dan lain-lain," kata Ghufron melalui pesan suara, Selasa (14/9/2021).

BACA JUGA Pegawai KPK Gagal TWK Disebut Ditawari Masuk BUMN

Ghufron mengaku tak tahu menahu mengenai surat permohonan penyaluran ke instansi lain atau perusahaan BUMN yang disebut disodorkan kepada pegawai nonaktif. Kemungkinan pegawai tersebut yang meminta bantuan pimpinan. "Yang jelas form-nya (surat permohonan) saya enggak tahu. Kalau ditawari, itu bukan ditawari, mereka itu katanya sih, ya, mereka nanya masa sih pimpinan enggak memikirkan mereka. Begitu," katanya.

Ghufron menilai para pegawai yang tak lolos TWK terdiri dari berbagai karakter. Terdapat pegawai yang terus berjuang agar diangkat sebagai pegawai KPK, tetapi ada juga pegawai yang meminta agar disalurkan ke instansi lainnya. "Artinya, mereka yang TMS (tidak memenuhi syarat) kan ada macam-macam levelnya, ada yang melawan, kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin ada yang minta tolong begitu, mereka mungkin inisiasi di antara mereka sendiri, itu mungkin," katanya.

Seorang sumber mengaku didekati oleh dua pejabat struktural lembaga antirasuah, yakni Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa dan Deputi Pencegahan dan Monitoring, KPK Pahala Nainggolan. Pegawai itu mengaku ditawari program untuk disalurkan ke BUMN dengan syarat memberikan surat pengunduran diri terlebih dahulu yang ditunggu untuk disampaikan di rapat pimpinan Senin (13/9/2021) kemarin.

BACA JUGA Putusan MK dan MA Diharapkan Akhiri Polemik TWK Pegawai KPK

Penyidik nonaktif KPK, Novel Baswedan mengaku sejumlah rekannya disodorkan dua lembar surat. Surat pertama berisi pengunduran diri dan surat berikutnya permohonan untuk disalurkan ke perusahaan BUMN. "Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat. Yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN," kata Novel kepada awak media, Selasa (14/9/2021).

Novel mengatakan, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh seseorang dari KPK. Novel meyakini tindakan tersebut atas sepengetahuan para pimpinan KPK. Ditekankan Novel, tawaran tersebut merupakan bentuk penghinaan. "Bagi kami itu adalah suatu penghinaan," tegasnya.

Novel menegaskan, bekerja di KPK bukan sekadar bekerja, tetapi berjuang melawan korupsi. Menurutnya, tawaran ini semakin jelas sebagai upaya sistematis untuk membunuh pemberantasan korupsi. "Hal ini semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantas korupsi," kata Novel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com