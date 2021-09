Komunitas Zero Waste Sukses Gelar Festival Sinergi Menuju Negeri Lestari

Selasa, 14 September 2021 | 23:05 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Komunitas Zero Waste Indonesia menggelar Zero Waste Indonesia (ZWID) Festival bertajuk Sinergi Menuju Negeri Lestari, 6-11 September 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Komunitas Zero Waste Indonesia sukses menggelar Zero Waste Indonesia (ZWID) Festival bertajuk Sinergi Menuju Negeri Lestari. Tidak kurang dari 12.000 audiens bersinergi selama rangkaian acara berlangsung dari 6-11 September 2021.

Festival ini diisi 38 orang dari berbagai latar belakang, mulai dari pemerintah, pakar, pelaku industri, figur publik, komunitas, konten kreator, musisi, dan seniman, hingga organisasi zero waste dari berbagai negara. ZWID Festival menjadi wadah mensinergikan seluruh elemen yang terlibat.

ZWID Festival turut menyumbangkan sedikitnya 130 blue carbon package (BCP) sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem pesisir. Jumlah BCP tersebut setara dengan minimal 7,8 ton CO2e terserap lewat festival ini. Dilaksanakan secara online, ZWID Festival memiliki rangkaian yang menarik, di antaranya:

- IG Live Sinergi Menuju Negeri Lestari

- IG Live Sustainability Starts with You

- IG Live Beauty without Waste

- Webinar Fondasi Ekoliterasi Menuju Negeri Lestari

- Webinar Mengukir Karya untuk Kisah Lestari

- Webinar Membangun Bisnis Lestari Menuju Ekonomi Sirkular

- Webinar Zero Waste Lifestyle for Global Movement

- Workshop Eco Enzyme

- Webinar Peluang Karir di Era Ekonomi Sirkular

- Reels Competition.

“Tujuan kegiatan ini adalah sebagai gerakan bersama menuju Indonesia bersih dan bebas dari sampah melalui kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat. Bersama-sama membangun kesadaran dan memberi arah dalam melangkah untuk berpartisipasi terhadap lingkungan sehingga masyarakat memahami masalah terkait lingkungan yang sedang dihadapi dan mengerti bagaimana penerapan gaya hidup minim sampah dalam keseharian,” ungkap Founder Zero Waste Indonesia Maurilla Sophianti Imron, dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Permasalahan sampah bukan hanya masalah pemerintah saja tetapi masalah kita bersama. Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar pada gelaran Grand Event ZWID Festival mengatakan, perlu kesadaran kolektif mengenai permasalahan sampah.

Dikatakan, upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah menerapkan gaya hidup minim sampah. Dapat dimulai dari menolak pemakaian plastik sekali pakai, berbelanja tanpa kemasan, memilah sampah dari rumah, menghabiskan makanan, dan mengompos sisa makanan.

“Jika bisa jadikanlah sebagai way of life. Perubahan memang butuh waktu namun percayalah itu merupakan investasi yang akan membuahkan hasil,” katanya.

Kerja sama dan dukungan diperlukan untuk menuju Indonesia yang lebih lestari. Bermula dari orang-orang yang peduli dan ingin berkontribusi di permasalahan sampah membuka peluang karier di ranah ini. Surplus Indonesia, Waste4Change, dan Rebricks Indonesia dalam webinar Peluang Karir di Era Ekonomi Sirkular menjadi representatif dari terus berkembangnya karier di bidang lingkungan. Berusaha tidak hanya menjadi solusi di Indonesia tetapi juga bisa menginspirasi bisnis dan karier serupa di negara lain.

“Dengan berkumpulnya berbagai macam latar belakang masyarakat melalui ZWID Festival, kami berharap dapat memberi pemahaman bahwa setiap kita punya peran untuk mewujudkan negeri yang lebih lestari, sekaligus sebagai momen untuk saling belajar dan mendukung satu sama lain. Makin banyak kerja sama yang terjalin untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang kembali lestari,” ujar Project Manager ZWID Festival, Fitria Budiyanti dan Chyntia Elsinta.

Sumber: BeritaSatu.com