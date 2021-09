Presidensi G20 Indonesia akan Perhatikan Kepentingan Negara Berkembang dan Kelompok Rentan

Rabu, 15 September 2021 | 00:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan prinsip inklusivitas akan menjadi salah satu kata kunci dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Hal ini karena Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan.

“Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Jika kita melihat beberapa tahun ke belakang saat kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB misalnya, Indonesia secara konsisten menjadi bagian dari solusi, menjembatani perbedaan dan selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang. Dan peran ini akan kita lanjutkan pada saat Indonesia memegang Presidensi G20,” kata Retno Marsudi dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Selasa (14/9/2021) malam.

Indonesia, lanjut Menlu, akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin, juga termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia.

“Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha dan parlemen,” ujar Retno Marsudi.

Selain isu kesehatan dan pandemi serta pembangunan berkelanjutan, dijelaskan Retno, perhatian besar akan diberikan kepada UMKM dan ekonomi digital yang telah sukses menjadi penggerak ekonomi di masa pandemi.

“Kita juga ingin mendorong pengakuan atas peran penting dan pemberdayaan tenaga kerja difabilitas dalam dunia kerja. Ada juga forum bisnis dan kemitraan sektor sustainable infrastructure dan investasi kesehatan. kita perlu memperkuat sektor-sektor tersebut untuk mencapai pemulihan, pertumbuhan dan ketahanan bersama,” terang Retno Marsudi.

Lebih lanjut, Retmo menerangkan mengenai sistem kerja di G20. Dipaparkan, dalam G20 terdapat dua pilar, yaitu pilar finance track dan sherpa track. Finance track atau Pilar keuangan akan betul-betul fokus pada isu keuangan dan moneter. Sedangkan pilar Sherpa Track, selama Presidensi ini, Indonesia akan melakukan 12 pertemuan tingkat menteri, seperti menteri luar negeri, development, digital economy, health, environment and climate, energy, employment, trade, industry and investment, tourism, agriculture, education dan special ministerial meeting on women empowerment.

Selain itu, papar Retno, akan ada pertemuan tingkat G to G atau government to government yang akan mengerucut kepada penyelenggara KTT yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang di Indonesia.

“Akan ada juga pertemuan yang sifatnya di luar government, dinamakan engagement group. Terdapat 10 engagement group yaitu bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga think tank, perkotaan, wanita, pemuda, dan parlemen,” ungkap Retno Marsudi.

Dijelaskannya, engagement group parlemen ini diaktifkan kembali dalam keketuaan Indonesia. Kemudian ada engagement group baru dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, yaitu lembaga adit tertinggi.

“Ini inisiatif baru Presidensi Indonesia. Semua penyelenggaraan pertemuan akan menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat dan akan terus mempertimbangkan situasi Covid-19 pada saat tersebut,” tutur Retno Marsudi.

