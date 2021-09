Giliran Sujanto Gondokusumo dan Samsul Nursalim Dipanggil Satgas BLBI

Kamis, 16 September 2021 | 00:03 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Rabu (15/9/2021) ini telah memanggil dua obligor/debitur BLBI terkait utangnya kepada negara, yakni Sujanto Gondokusumo (Bank Dharmala) dan Sjamsul Nursalim.

Dalam pemanggilan ini, Sujanto Gondokusumo yang memiliki hutang Rp 904.479.755.635,85 (termasuk biad) tidak hadir memenuhi panggilan. Sementara Samsul Nursalim hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Jumlah utang Samsul yang harus dikembalikan kepada negara mencapai Rp 517.723.869.934,70.

"Samsul Nursalim diwakili kuasa hukum dan sudah legalisasi KBRI Singapura," terang Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Rabu (15/9/2021).

Pada Jumat, 17 September 2021, Satgas BLBI juga kembali akan memanggil 13 obligor/debitur BLBI. Panggilan penagihan pertama dimulai pukul 09.00 - 11.00 WIB. Nama-nama yang dipanggil adalah Andrus Roestam Moenaf, Pinkan Warrouw, Nirwan Dermawan Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, dan Anton Setianto mewakili PT Usaha Mediatronika Nusantara. Perusahaan memiliki utang Rp 22.677.129.206.

Untuk panggilan penagihan kedua dimulai pukul 13.30-15.00 WIB. Nama-nama yang dipanggil adalah atas nama Thee Ning Khong, The Kwen le, PT Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk, PT Jakarta Steel Megah Utama, dan PT Jakarta Steel Perdana Industry. Mereka yang diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi TIM C Satgas BLBI adalah Thee Ning Khong, The Kwen le, Harry Lasmono Hartawan, Koswara, Haji Sumedi, Fuad Djapar, Eddy Heryanto Kwanto, dan Mohamad Toyib.

Nama-nama tersebut diminta untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI masing-masing sebesar Rp 90.667.982.747 atas nama Thee Ning Khong, Rp 63.235.642.484 atas nama The Kwen Le, Rp 86.347.894.759 atas nama PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk , Rp 69.080.367.807 atas nama PT Jakarta Steel Megah Utama, dan Rp 69.337.196.123 dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur eks Bank Global Internasional atas nama PT Jakarta Steel Perdana Industri.

