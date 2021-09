Ketua KPK Berterima Kasih pada Novel Baswedan Cs atas Dedikasi Memberantas Korupsi

Kamis, 16 September 2021 | 00:38 WIB

Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan terima kasih kepada Novel Baswedan dan 55 pegawai lainnya atas dedikasinya memberantas korupsi selama ini. Diketahui, 56 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan diberhentikan lantaran gagal tes asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai per tanggal 30 September 2021.

"Terima kasih kepada insan KPK yang memberikan dedikasi andil dalam rangka membangun dan memperkuat pemberantasan korupsi, Gedung KPK yang 16 lantai tidak akan berdiri tanpa jasa satu butir pasir," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Firli berjanji, KPK tetap menjaga perjuangan dan semangat para pegawai tersebut untuk memberantas korupsi.

"Kami akan terus punya semangat untuk perahankan semangat pemberantasan korupsi," katanya.

Firli berharap para pegawai yang diberhentikan tetap bermitra dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Tak hanya para pegawai yang diberhentikan, KPK juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berjuang mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.

"Mari kita tatap masa depan Indonesia yang sejahtera, cerdas, maju, adil, makmur," katanya.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan hal senada. Alex, sapaan Alexander Marwata menyampaikan penghargaan yang tinggi atas jasa dan dedikasi para pegawai yang diberhentikan.

"Semoga dedikasi dan amal perbuatannya selama di KPK menjadi bagian dari amal soleh dan jasa bagi bangsa dan negara," ungkap Alex.

Alex meyakini dengan kompetensi dan integritas yang dimiliki, banyak instansi atau tempat lain yang bersedia menerima para pegawai tersebut sebagai ladang pengabdian baru. Alex juga meyakini para pegawai itu tetap menjaga integritas dan tidak akan berhenti memberantas korupsi dimana pun mengabdi nantinya.

"Kami percaya pegawai KPK yang sudah diberhentikan tidak akan meninggalkan nilai-nilai integritas selama yang bersangkutan bekerja di KPK yang akan berkontribusi terhadap ladang pengabdian yang baru," katanya.

Diberitakan, sebanyak 56 pegawai KPK yang gagal dalam tes asesmen TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN, diberhentikan dengan hormat per 30 September mendatang. Salah seorang dari 56 pegawai itu, yakni penyidik Novel Baswedan.

Sebanyak 56 pegawai KPK yang diberhentikan itu terdiri dari 50 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK. Sementara enam pegawai lainnya merupakan pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK dan diberi kesempatan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya. Sejatinya terdapat 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, namun seorang di antaranya telah memasuki usia purna tugas.

Sumber: BeritaSatu.com