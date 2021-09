Perubahan Iklim Bisa Berdampak pada Tenggelamnya Pesisir Utara Jawa

Kamis, 16 September 2021 | 22:05 WIB

Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Kawasan Asia Tenggara akan mengalami dampak cukup parah dengan adanya perubahan iklim. Kerentanan kawasan ini terhadap kenaikan permukaan air laut ditemukan lebih cepat terjadi dibandingkan daerah lain. Kota-kota yang berada di pesisir utara Jawa tidak terkecuali ikut terkena dampaknya, dan hal ini semakin diperburuk oleh pergeseran tektonik serta efek surutnya air tanah.

“Hilangnya wilayah pesisir dan kemunduran garis pantai di Asia Tenggara telah diamati dari tahun 1984-2015. Proyeksi menunjukkan bahwa permukaan laut regional rata-rata terus meningkat. Ini membuat kejadian banjir lebih sering di derah pantai. Ditambah lagi Tingkat Total Ekstrem Air (Extreme Total Water Level/ETWL) lebih tinggi di daerah dataran rendah dan erosi pantai mulai terjadi di sepanjang pantai berpasir,” ungkap pakar iklim dan meteorologi BRIN yang juga merupakan Wakil Ketua Kelompok Kerja I Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) Prof Edvin Aldrian dalam webinar “Ancaman Tenggelamnya Kota Pesisir Pantai Utara Jawa”, Kamis (16/9/2021

Edvin mengatakan, kenaikan air laut tak lepas dari fenomena mencairnya es di kutub bumi dan pemuaian air laut karena pemanasan global. Aktivitas manusia juga semakin memperparah perubahan iklim. Inilah yang mengakibatkan penambahan volume air laut, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir yang menggenangi wilayah daratan.

Penjelasan Edvin tersebut dikuatkan oleh peneliti ahli utama Bidang Teknologi Penginderaan Jauh BRIN Rokhis Khomarudin yang turut menjadi narasumber dalam webina tersebut. Ia mengatakan, dampak perubahan iklim terhadap pesisir utara Pulau Jawa semakin tinggi dengan dipicu oleh penurunan permukaan tanah di wilayah tersebut.

Rokhis memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan citra satelit terbukti terjadi penurunan muka tanah di DKI Jakarta antara 0.1-8 cm per tahun, Cirebon antara 0.3-4 cm per tahun, Pekalongan antara 2.1-11 cm per tahun, Semarang antara 0.9 – 6 cm per tahun, dan Surabaya antara 0.3 – 4.3 cm per tahun .

Sementara pembicara lain, Eddy Hermawan, peneliti ahli utama BRIN mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena turunnya permukaan tanah di pesisir utara Pulau Jawa. Ia berpendapat bahwa fenomena yang terjadi di utara Jawa ini lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan selatan Jawa yang struktur geologinya cenderung berbukit.

“Kondisi morfologi daerah pesisir yang relatif datar membuat hampir seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian dipusatkan di utara Jawa. Ini membuat beban tanah karena bangunan dan penyedotan atas penggunaan air tanah menjadi lebih intensif dibandingkan dengan wilayah lain. Untuk itu, upaya mitigasi dengan kebijakan penggunaan air tanah, penanaman mangrove, dan pencegahan perusakan lingkungan harus segera dilakukan,” jelas Eddy Hermawan.

Kebijakan dan Perbaikan Tata Ruang Kota sebagai Langkah Mitigasi Perubahan Iklim

Selain kota-kota yang disebutkan di atas, DKI Jakarta juga termasuk sebagai salah satu kota yang berpotensi paling cepat tenggelam di Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh Utusan Khusus Gubernur DKI Jakarta untuk Perubahan Iklim Irvan Pulungan.

“Letak geografis DKI Jakarta yang memang 40% wilayahnya berada di bawah permukaan laut, tingkat urbanisasi yang masif menyebabkan pembebanan pembangunan, serta penggunaan sumber air yang masif menyebabkan turunnya permukaan tanah,” terangnya.

Pemda DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis. Misalnya, menegaskan penanganan dampak bencana iklim sebagai salah satu prioritas kerja utama gubernur DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta juga mendorong kolaborasi aksi pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil dan organisasi akademik dalam menanggulangi krisis iklim melalui pembentukan Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Menanggapi kebijakan pemda DKI Jakarta, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Prof Hariadi Kartodihardjo memandang pentingnya indikator kinerja yang dapat diawasi oleh akademisi, LSM, media massa, dan masyarakat.

“Kebijakan pemda akan lebih efektif jika mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat bisa memberikan solusi yang efektif untuk tata ruang perkotaan,” ungkapnya.

Hariadi Kartodihardjo menyatakan bahwa persoalan paling mendasar dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan tata ruang dapat mengikuti kehendak dan permintaan pasar (market) yang sarat akan kepentingan pihak-pihak tertentu. Pemerintah harus memiliki manajemen risiko bencana untuk mewujudkan konsistensi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

“Perubahan iklim merupakan isu global yang kebijakan mitigasinya harus disusun dan ditaati oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, semua orang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengimplementasikan aksi atau gerakan sosial dan adaptasinya untuk meminimalisasi risiko bencana,” tuturnya.

