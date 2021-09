Dikabarkan Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Diperiksa KPK Besok

Kamis, 23 September 2021 | 21:19 WIB

Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan penanganan perkara korupsi di Kabupaten Lampung Tengah. Informasi yang beredar menyebut Azis akan diperiksa tim penyidik KPK pada Jumat (25/9/2021) besok.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Dikatakan, pemeriksaan terhadap seseorang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara.

"Tentu penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga terangnya suatu perkara," kata Firli saat dikonfirmasi, Kamis (23/9/2021).

BACA JUGA KPK Dikabarkan Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka

Firli berharap setiap pihak yang dipanggil penyidik, termasuk Azis untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Kehadiran memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik merupakan wujud penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan.

"Kita tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan. Kita juga menjunjung tinggi dan menganut prinsip the sun rise and the sun set principle," tutur Firli.

Firli mengakui harapan besar masyarakat kepada KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Untuk itu, KPK akan bekerja keras memenuhi harapan tersebut dengan menuntaskan berbagai perkara korupsi, salah satunya dengan memeriksa para pihak terkait.

"Rakyat menaruh harapan Kita dan tentu jawabannya sangat tergantung kepada kita semua selaku anak bangsa yang hormat dan patuh hukum. Kami sangat berharap kepada semua pihak yang dipanggil KPK datang ke KPK," katanya.

BACA JUGA Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju Didakwa Terima Suap Rp 11,5 Miliar

Diketahui, beredar informasi, KPK menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Lampung Tengah.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Plt Jubir KPK, Ali Fikri menjawab diplomatis. Ali membenarkan KPK sedang menyidik kasus korupsi tersebut.

"KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021).

Dalam proses penanganan perkara yang dilakukan KPK, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka. Namun, Ali belum dapat membeberkan lebih jauh identitas pihak yang telah menyandang status tersangka. Dikatakan, konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan tersangka dan pasal yang dikenakan akan disampaikan saat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan terhadap tersangka.

"KPK akan menyampaikan secara lengkap mengenai kronologis serta konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, dan tentu pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada saatnya nanti," kata Ali.

Untuk itu, KPK meminta masyarakat bersabar. Saat ini, tim penyidik masih mengumpulkan bukti dengan memeriksa para saksi maupun langkah-langkah penyidikan lainnya.

"Saat ini tim penyidik masih bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti dan telah memeriksa beberapa orang saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang dan Lampung," kata Ali.

KPK mengajak masyarakat terus mengawal perkembangan penanganan perkara korupsi yang dilakukan. KPK berjanji akan menyampaikan setiap perkembangan penyidikan kasus ini.

"KPK akan selalu menyampaikan perkembangan perkara ini kepada publik. Kami berharap masyarakat juga bisa terus memantau dan mengawasi penanganannya sebagai wujud transparansi dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com