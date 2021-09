Garuda Bawa Pulang 13 Kura-kura Leher Ular Rote dari Singapura

Jumat, 24 September 2021 | 13:13 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Maskapai nasional Garuda Indonesia mendukung proses repatriasi 13 kura-kura jenis leher ular Rote (Chelodina Mccordi).

Satwa yang tergolong ikonik endemik dari Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini diangkut dari Singapura menuju Kupang melalui Jakarta menggunakan penerbangan ekstra kargo pada Rabu (22/9/2021). Kemudian, dilanjutkan dengan penerbangan reguler ke Kupang pada Kamis (23/9/2021).

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menjelaskan, Garuda Indonesia merasakan kebanggaan dapat mendukung komitmen berkelanjutan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait upaya pelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia melalui penyediaan layanan transportasi udara untuk mengembalikan satwa endemik tersebut ke habitatnya.

"Proses repatriasi ini memiliki arti penting tidak hanya dalam kaitan upaya konservasi kura-kura leher ular yang merupakan spesies satwa dilindungi dan terancam punah, namun menjadi representasi dari kolaborasi berkelanjutan ekosistem konservasi lingkungan hidup dimana aksesibilitas transportasi udara memegang peranan krusial dalam proses implementasinya," papar Irfan dalam keterangan resmi, Jumat (24/9/2021).

Proses repatriasi kura-kura leher ular yang terdiri atas enam kura-kura jantan dan tujuh kura-kura betina itu diberangkatkan dari Singapura pada Rabu (22/9) pukul 22.45 waktu setempat menggunakan armada Airbus A330-300 (GA 8374) dan tiba di Jakarta pada pukul 23.40 WIB untuk selanjutnya diberangkatkan menuju Kupang pada Kamis (23/9) menggunakan Boeing 737-800NG (GA 448) pada pukul 07.30 WIB dan tiba pada pukul 13.05 WITA.

Dalam pelaksanaannya, jelas Irfan, koordinasi intensif telah dilakukan Garuda Indonesia bersama dengan KLHK terkait dengan kesiapan seluruh dokumen persyaratan maupun prosedur pengangkutan yang mengacu kepada regulasi internasional, yakni International Air Transport Association (IATA) beserta peraturan karantina dan kepabeanan di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi dukungan penuh Garuda Indonesia terhadap proses repatriasi ini. Proses ini menjadi langkah awal pemulihan populasi kura-kura Rote di habitat alam sekaligus menunjukkan bahwa konservasi jenis menjadi perhatian masyarakat internasional.

"Kura-kura Rote ini merupakan hasil pembesaran di Lembaga Konservasi Singapura Wildlife Reserves Singapore/Mandai Nature yang berasal dari hasil pengembangbiakan dari kebun binatang Amerika dan Eropa yang merupakan bagian dari European Association of Zoo and Aquaria (EAZA) dan Association of Zoos and Aquariums (AZA)," jelas dia.

Jenis ini merupakan salah satu dari 25 jenis kura-kura di Indonesia dan paling terancam punah di dunia. Status keterancaman kura-kura Rote menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) termasuk kritis (CR–Critically endangered), bahkan organisasi ini memperkirakan ada kemungkinan kura-kura Rote sudah punah di alam.

Oleh sebab itu, spesies ini masuk dalam daftar Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 dan ditetapkan sebagai jenis dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018.

