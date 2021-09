UPH Tutup Festival "Go Beyond Celebration 2021"

Jumat, 24 September 2021 | 21:18 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / YUD

UPH Festival "Go Beyond Celebration 2021" (Foto: BeritaSatu Photo)

Tangerang, Beritasatu.com – Universitas Pelita Harapan (UPH) resmi menutup rangkaian UPH Festival "Go Beyond Celebration 2021" dengan menampilkan berbagai pertunjukan menarik. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyambut ribuan mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022.

Rektor UPH, Jonathan L Parapak mengatakan senang bisa berkumpul pada akhir satu acara yang bagus UPH sangat penting secara daring dan luring. Ia berharap UPH Festival ini para mahasiswa baru sudah menikmati dan merasakan kehangatan dari kampus yang telah dipilih.

“Tema yang dipilih Go Beyond dan itu berarti dari mula berharap sudah mulai memikirkan kehadiran di UPH adalah mempersiapkan diri untuk go beyond agar nanti dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, apakah sebagai profesional maupun sebagai pemimpin,” katanya yang saat memberi sambutan secara virtual, Jumat (24/9/2021).

Tetapi yang pasti, lanjut Jonathan, didalam masyarakat menjadi utusan Tuhan untuk menjadi berkat. Tetapi saudara-saudara sudah menikmati apa yang sudah komite persiapkan selama UPH Festival.

“Disana saudara-saudara menemukan bahwa di UPH kita menerima saudara-saudara sebagai warga keluarga bukan diplonco, bahkan dipersiapkan dibina dan di-sharing untuk siap mengalami proses pendidikan yang transformatif, holistis dan yang berpusat pada Kristus,” ungkap dia.

Oleh karena itu, diharap para mahasiswa baru sudah mengalami apa itu UPH dan meyakini bahwa bisa berada di kampus ini karena diutus oleh Tuhan dan dari UPH ini nanti kita akan mengutus saudara to go beyond.

“Jadi dengan saudara-saudara berada di keluarga UPH, saya harap visi UPH itu akan saudara dalami dimana kita bicara tentang true knowledge, ilmu yang sejati, iman kepada Kristus. Itu adalah karakter yang mulia, dengan harapan, selama berada di UPH anda akan menampilkan karakter yang mulia, memuji Tuhan,” jelasnya.

Karena itu pada akhir dari UPH Festival ini, Jonathan ingin menggarisbawahi bahwa pihaknya menyambut para mahasiswa baru dengan menyampaikan selamat datang secara positif. Karena itulah diadakan UPH Festival.

“Dalam penutupan ini saudara menyaksikan apa yang saudara sudah mulai persiapkan sebagai keluarga UPH. Karena itu saya ingin mengatakan selamat menjadi keluarga UPH dan selamat masuk ke dalam gerbang dan kita sama-sama mendalami pendidikan yang transformatif dan holistis,” urainya.

Sebagai agen perubahan, nantinya para lulusan UPH diharap bisa go beyond di manapun berpijak, siap mengambil tantangan dan melampaui dari apa yang ada dan tentu bisa menjadi berkat bagi masyarakat luas.

Ketua Penyelenggara UPH Festival 2021, Adriani Gunawan menjelaskan Go Beyond Celebration 2021 menghadirkan pertunjukkan seni panggung, musik, tarian, dan video typography yang dibagi menjadi ke dalam 4 sub scene, yaitu into the storm, be still, rejoice in Him, dan Go Beyond.

Seluruh rangkaian berlangsung secara hybrid yaitu onsite (hanya untuk para penampil dan panitia) dan online yang disiarkan langsung melalui Official Youtube UPH.

Acara menampilkan sisi kreativitas dari mahasiswa UPH, menginspirasi publik melalui pesan yang disampaikan lewat seni yang ditampilkan dan menghadirkan performance menarik mulai dari seni tata panggung, musik, tarian, dan video typography.

Sumber: BeritaSatu.com