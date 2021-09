Yusril Ajukan Judicial Review AD/ART Demokrat, SBY: Hukum Bisa Dibeli, tetapi Tidak untuk Keadilan

Senin, 27 September 2021 | 17:24 WIB

Oleh : Willy Masaharu / WM



Jakarta, Beritasatu.com -Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merespons adanya judicial review (hak uji materi) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Judicial review tersebut diajukan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus advokat senior, Yusril Ihza Mahendra, yang menjadi kuasa hukum Partai Demokrat hasil KLB pimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. SBY," tulis SBY dalam akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono, yang dikutip Beritasatu.com, Senin (27/9/2021).

Sebelumnya, Yusril yang juga mantan Mensesneg era SBY itu membenarkan gugatannya dengan sejumlah dalil, mulai dari pengajuan uji formil dan materiil AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Sumber: BeritaSatu.com