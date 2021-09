Wapres Minta Kepala Daerah Pastikan Keluarga Miskin Ekstrem Terima Bantuan

Selasa, 28 September 2021 | 22:39 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden K.H Maruf Amin meminta para kepala daerah untuk memastikan seluruh rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem menerima program-program bantuan sosial yang dilaksanakan kementerian atau lembaga. Hal itu disampaikan Wapres Maruf Amin saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi dengan agenda pembahasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya meminta kepada para gubernur dan bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan berbagai Kementerian/Lembaga,” kata Wapres dalam pengantar rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (28/09/2021).

Menurut Wapres, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem utamanya bukanlah terletak pada ketersediaan anggaran. Isu utama penanggulangan kemiskinan ekstrem, kata Maruf terletak pada upaya untuk memastikan program perlindungan sosial atau subsidi dan pemberdayaan dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Oleh karena itu, Wapres juga mengingatkan agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di setiap provinsi dan kabupaten dapat bekerja dengan optimal dan proaktif.

“Saya minta agar TKPKD supaya aktif mengkoordinir pegentasan kemiskinan ekstrem sehingga sasaran untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem ini dapat tercapai,” ujar Wapres.

Wapres juga menekankan pentingnya pemahaman definisi kemiskinan ekstrem. Mengacu pada Bank Dunia dan PBB, definisi internasional kemiskinan ekstem yaitu, sebesar US$ 1,9 PPP atau purchasing power parity per orang per hari.

Menggunakan definisi terebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4% atau 10,86 juta jiwa.

Sesuai arahan Presiden, lanjut Wapres, pada kuartal akhir 2021 ini, pemerintah memprioritaskan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi. di tiap-tiap provinsi dipilih lima kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan esktrem.

“Seluruh 35 kabupaten dan kota di tujuh provinsi ini mewakili 20% jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional atau 20% dari 10,86 juta jiwa dari angka kemiskinan ekstrem nasional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wapres meminta para gubernur untuk memaparkan penanganan kemiskinan di wilayahnya masing-masing, yakni Gubernur Maluku, NTT, Papua Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta Jawa Barat hingga Papua.

Usai paparan para pimpinan daerah, Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tentang roadmap percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam roadmap tersebut, periode Oktober hingga Desember tahun ini, pemerintah menargetkan pemberian additional cash transfer kepada rumah tangga miskin ekstrem di 35 wilayah prioritas.

“Program yang lain memakan waktu, sehingga target tiga bulan di tahun ini, pemerintah akan menambah cash transfer dalam bentuk top up untuk 35 kabupaten/kota di prioritas tujuh provinsi,” ujar Airlangga.

Pada tahap selanjutnya, pemerintah berencana melakukan konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial (bansos) ke 212 wilayah prioritas, serta perbaikan social registry atau basis data nasional yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.

Selain Menko Bidang Perekonomian, hadir mendampingi Wapres secara daring diantaranya; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halim Iskandar, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono.

