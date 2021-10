Tuntas, 200 Karya Denny JA Diterjemahkan ke Bahasa Inggris

Minggu, 3 Oktober 2021 | 08:51 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Konsultan politik yang juga penulis Denny JA mengatakan sebuah karya bisa lebih panjang umurnya dibanding pengarangnya. Kini 200 karyanya sudah tuntas diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

"Biarlah masing masing punya nasibnya sendiri,” ujar Denny JA menyambut kerja timnya selama delapan tahun, dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (3/10/2021).

Denny JA mengemukakan 200 karyanya itu terdiri dari 28 buku fiksi, 14 buku non fiksi, 13 film, 66 video animasi, dan 79 opinion videos (30 on Sufi teachings, 18 videos on working from home, 30 videos on humanity).

“Sebenarnya masih banyak karya saya yang belum diterjemahkan. Tapi biarlah karya itu nanti menyusul,” kata Denny JA.

Menurut Denny JA, awalnya sekitar tahun 2013, saat ia telah memiliki 30 perusahaan bisnis yang sudah berjalan auto pilot dan telah mencapai financial freedom, saat itu kuat bergema dalam dirinya ingin berderma melalui karya.

Tak hanya semua karyanya dipublikasikan secara gratis, Denny JA juga membentuk tim besar untuk menerjemahkan karyanya ke dalam bahasa Inggris.

“Kadang saya takjub sendiri. Banyak sekali karya yang sudah saya buat. Setiap pagi, menulis itu bagai minum kopi. Rasanya tak lengkap satu hari tanpa menulis,” papar Denny JA yang juga Ketua Umum Satupena.

Mayoritas tema karya Denny JA soal hak asasi manusia di negara muslim terbesar ini. “Hak Asasi memang gagasan yang menjadi panggilan hidup saya,” tambah Denny JA.

Gagasan hak asasi itu dituangkan tak hanya dalam sastra, juga dalam buku non fiksi, orasi di Youtube, video animasi, lagu hingga film.

Tak hanya itu, dia juga membuat yayasan Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi. Melalui yayasan ini, dirinya terus mengkampanyekan Indonesia yang bebas diskriminasi.

Selama 40 tahun berkarya, Denny JA sudah memperoleh penghargaan nasional dan internasional, mulai dari Lifetime Achievement Award dari perhimpunan penulis Indonesia (Satupena), penghargaan sastra level ASEAN, penghargaan dari Majalah Time, hingga memecahkan rekor dunia pendidikan politik dari Guiness Book of World Record.

Sebanyak 200 karya Denny JA itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu bisa dilihat di laman https://www.facebook.com/groups/970024043185698/posts/1767330786788349/.

