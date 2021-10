Kadin Jatim dan BNI Kerja Sama Pacu Kinerja Ekspor Jatim

Senin, 4 Oktober 2021 | 22:16 WIB

Oleh : Rozi Amrozi / EHD

Surabaya, Beritasatu.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur menjalin kerja sama dengan BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya dan Wilayah 18 Malang tentang fasilitasi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) calon eksportir baru untuk memacu kinerja ekspor Jawa Timur.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto bersama Pemimpin BNI Wilayah 06 Surabaya Muhammad Gunawan Putra dan Pemimpin BNI Wilayah 18 Malang, Beby Lolita Indriani, di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (4/10/2021).

Hadir juga dalam kesempatan tersebut GM BNI Bisnis SME, Dhias Widhiyati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Drajat Irawan dan Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Budi Hanoto.

Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengungkapkan, kerja sama ini sebagai upaya Kadin Jatim dalam memacu kinerja ekspor Jatim melalui program Export Center Surabaya (ECS) yang digagas oleh Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi serta Kadin Jatim.

“Transaksi ECS ditargetkan sebesar US$ 64 juta per tahun. Dengan kerja sama ini kami berharap realisasinya bisa mencapai sebesar US$ 100 juta per tahun karena potensi memang sangat besar, apalagi di masa pandemi seperti ini, dimana ada banyak negara yang belum bisa berproduksi secara normal," ungkap Adik.

Ia menyatakan, sejauh ini kinerja ekspor luar negeri Jatim memang masih defisit. Di tahun 2021, ekspor Jatim selama semester I sebesar US$ 10,92 miliar. Sementara impor Jatim pada kurun waktu yang sama hanya hanya mencapai sebesar US$ 12,73 miliar. Sehingga neraca perdagangan Jatim masih defisit sebesar US$ 1,8i miliar di semester I/2021. “Agar defisit bisa diminimalisir, maka keberadaan ECS harus terus dipacu,” tegas Adik.

Menurut dia, wilayah kerja ESC ini tidak hanya di Jatim, melainkan juga 9 provinsi termasuk di Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. "Tentu ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kadin Jatim saja. Sehingga kerjasama ini memiliki arti yang penting dalam merealisasikan program tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu kerja sama ini menjadi sangat pas karena BNI memiliki berbagai program penguatan kinerja UMKM, mulai dari pendampingan hingga memberikan modal.

"BNI punya skemanya. Itu sangat cocok dengan Kadin karena persoalan ada di pendampingan untuk tingkatkan kualitas hingga pembiayaan," tandas Adik.

Pemimpin BNI Wilayah 06 Surabaya, Muhammad Gunawan Putra, menyatakan, kerja sama antara BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya dan Wilayah 18 Malang dengan Kadin Jawa Timur antara lain meliputi penggunaan fasilitas layanan jasa dan produk perbankan BNI secara umum, layanan BNI Xpora dengan bundling produk internasional dan diskon tarif untuk menunjang kegiatan ekspor, dukungan program Kadin Jatim, pengembangan SDM serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor ekonomi lainnya di lingkungan wilayah Kadin Jatim.

Melalui layanan BNI Xpora, katanya, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas UMKM melalui program edukasi dan pembiayaan bisnis yang cepat dan berkualitas, dapat memberikan solusi berbasis digital melalui kerja sama BNI dengan para partner terpercaya.

Selain itu juga dapat memberikan akses informasi dan peluang pasar yang lebih luas melaui program optimalisasi BNI kantor cabang luar negeri, business matching, dan pameran produk ke skala internasional.

“Tentunya harapan kami dengan kerja sama ini, layanan BNI Xpora dapat sebagai solusi pembiayaan dan fasilitas ekspor bagi anggota Kadin dalam rangka peningkatan serta penguatan ekspor di Provinsi Jawa Timur,” ujar Gunawan.

Khusus untuk program ECS, saat ini kredit pembiayaan yang telah disalurkan kepada calon eksportir baru di seluruh Jatim yang telah lulus kurasi mencapai sekitar Rp 113 miliar melalui layanan BNI Xpora.

Sementara Pemimpin BNI Wilayah 18 Malang, Beby Lolita Indriani menambahkan, melalui BNI Xpora, pihaknya terus berkomitmen untuk membantu para eksportir agar sukses melakukan ekspor.

Sejauh ini, BNI wilayah Jatim bagian selatan 80 persen bergerak di sektor pertanian perikanan, kehutanan dan perkebunan. Hampir semua dukungan bagi pelaku ekspor kopi tanaman hias, padi jagung kedelai, tebu, dan perikanan, bukan ikan makanan beku atau kalengan tetapi ikan hidup.

“Misi kami membuat petani mendadak kaya. Contoh aglonema, kalau di sini paling tinggi dijual dengan harga Rp 130.000, kalau diekspor bisa mencapai 30 euro, ikan koi satu ekor disini dihargai Rp 250 per ekor tetapi kalau dijual di luar negeri bisa mencapai Rp 25 juta. Nah itulah yang kami mau support," ungkap Beby.

Selain pembiayaan, pihaknya juga melakukan pembinaan karena banyak petani yang tidak paham apa yang harus dilakukan ketika akan melakukan. Standarisasi harus diterapkan agar produk laku di pasar luar negeri.

"Selama ini mereka memakai perantara, ada importir dari luar yang menstandarkan. Tetapi harganya jauh dibawah, ini yang ingin kami tingkatkan," katanya.

Adapun Kepala Perwakilan BI Jatim, Budi Hanoto berharap kerja sama ini bisa meningkatkan kinerja ekspor dan perekonomian Jatim, terlebih kontribusi Jatim terhadap ekonomi nasional cukup besar.

"Jatim berkontribusi sangat besar. Nah, ini posisi sangat strategis apalagi di timur konektifitas sangat bagus untuk Indonesia bagian timur maka yang dibutuhkan bagaimana meningkatkan konektifitas ini dengan arus perdagangan yang lebih tinggi. Tidak hanya antar daerah dan pulau, juga antar negara. Karena demand dari global masih sangat bagus mulai dari sektor pertambangan, industri pengolahan dan food masih tinggi," kata Budi.

Kepala Disperindag Jatim, Drajat Irawan pada acara tersebut juga mengungkapkan Pada dasarnya, Jatim berkomitmen mendorong indikator kinerja utama. Salah satu indikator kinerja utama adalah peningkatan ekspor. Hal ini sejalan dengan program Nawa Bakti Satya.

Menurut Drajat, Kemendag sudah menfasilitasi penguatan di Jatim melalui Export Center Surabaya melalui kerjasama dengan Kadin Jatim dan Disperindag Jatim. Upaya peningkatan ekspor ini juga didorong lewat kerja sama antara Kadin dengan BNI.

"Artinya akan terjadi penguatan ekspor. Sinergi ini diharap bisa meningkatkan kinerja ekspor Jatim. Dan kami mengapresiasi dr BNI karena ujung-ujungnya ada pembiayaan ekspor dan juga dorong peningkatan transaksi komoditi di Jatim," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com