WhatsApp, Instagram, dan Facebook Down, Ini Cuitan Lucu Warganet di Twitter

Senin, 4 Oktober 2021 | 23:56 WIB

Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Dua media sosial besar, yakni Facebook, WhatsApp dan Instagram tiba-tiba tumbang dan tidak bisa diakses. Peristiwa ini menjadi perbincangan ramai warganet (netizen) di Twitter.

Warganet pun ramai-ramai menyinggung soal dua media sosial pesaing Facebook dan WhatsApp, yakni Twitter dan Telegram. Bahkan, Telegram menjadi salah satu trending topic di Twitter.

Pantauan Beritasatu.com pada Senin (4/10/2021) pukul 23.50 WIB, ada beberapa topik yang menjadi trending di Twitter terkait peristiwa ini, yakni Mark Zuckenberg, WhatsApp, #instagramdown, Telegram, Error, #facebookdown, dan iMessage.

Berikut antara lain cuitan-cuitan warganet di Twitter:

Mark zuckerberg heading to his offices to fix the fall of whatsapp instagram and facebook #facebookdown #WhatsAppDown #instagramdown pic.twitter.com/6iO7SKWE8m — Sebas🎃 (@sebastianfm08) October 4, 2021

Instagram down. WhatsApp down. Facebook down.



Twitter right now: pic.twitter.com/8dTjlSfzzH — B/R Football (@brfootball) October 4, 2021

Telegram and Twitter headquaters after Whatsapp and Instagram collapsed pic.twitter.com/AbmucQQLBK — ye (@ROADMANRONA) October 4, 2021

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com