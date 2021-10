Festival Iklim 2021, Sekjen KLHK: Pengendalian Perubahan Iklim Harus Libatkan Semua Kalangan

Selasa, 5 Oktober 2021 | 19:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengendalian perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh hanya pemerintah saja, tetapi juga memerlukan kerja sama dengan peran dan pelibatan semua kalangan seperti kementerian/lembaga, dunia usaha, pemerintah daerah, LSM, masyarakat bahkan media masa. Selain itu kerja sama bilateral dan multilateral menjadi bagian yang penting dari keseluruhan implementasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia.

“Semua ini untuk tujuan penurunan emisi gas ruma kaca dan antisipasi dengan menjalankan program adaptasi untuk menjalankan ketahanan ekonomi, sosial, dan jasa lingkungan,” ujar Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, saat mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutan pembukaan Festival Iklim 2021, di Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menggelar acara tahunan Festival Iklim 2021. Tahun ini, festival tersebut mengusung tema "Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Ketahanan Iklim untuk Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh". Festival berlangsung dari tanggal 5 Oktober hingga 21 Oktober 2021, sebagai sarana penyebaran informasi tentang upaya penanggulangan perubahan iklim sampai ke tingkat tapak.

Sementara Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi menjelaskan, Festival Iklim adalah forum untuk menyampaikan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan dalam rangka implementasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan ketahanan iklim di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi para pemangku kepentingan.

Festival yang berlangsung selama 16 hari ini menampilkan berbagai macam kegiatan, antara lain serangkaian webinar dan focus group discussion (FGD) dengan beragam topik menarik seputar upaya penanggulangan perubahan iklim, kegiatan NDC Bootcamp untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman jurnalis mengenai NDC, serta lomba-lomba daring bertema perubahan iklim yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat.

Untuk melengkapi informasi yang disampaikan melalui kegiatan-kegiatan tersebut, juga digelar pameran virtual yang menampilkan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di seluruh wilayah Indonesia yang bisa diakses di http://www.proklimvirtualexpo2021.com selama festival berlangsung.

Laksmi Dhewanthi berharap penyelenggaraan Festival Iklim 2021 dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap upaya penanggulangan perubahan iklim. Selain itu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk turut mengawal dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan perubahan iklim, serta memicu inovasi mewujudkan tujuan dan target yang tercantum dalam dokumen Updated NDC dan LTS-LCCR 2050, yakni Ayo Kawal Karbon kita guna mewujudkan Indonesia rendah emisi GRK dan berketahanan iklim: Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

Persiapan COP Ke-26

Festival Iklim 2021 yang melibatkan seluruh jajaran eselon 1 Kementerian LHK, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat umum kali ini juga sekaligus menjadi rangkaian pendukung persiapan delegasi Indonesia menjelang perhelatan Konferensi Para Pihak/Conference of Parties (COP) ke-26 The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan diadakan pada 31 Oktober hingga 12 November di Glasgow, Inggris.

Indonesia, kata Laksmi Dhewanthi, memiliki visi untuk mencapai ketahanan iklim kepulauan sebagai hasil dari strategi mitigasi dan adaptasi, serta pengurangan risiko bencana yang komprehensif pada tahun 2030.

Untuk itu, sejalan dengan Persetujuan Paris di mana Indonesia berkomitmen untuk turut menjaga suhu dunia dan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK, dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang pertama telah diserahkan kepada sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2016, yang menguraikan transisi negara ke masa depan yang rendah GRK dan berketahanan iklim.

"NDC juga telah diperbarui melalui dokumen Updated NDC dan Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Iklim Rendah Emisi GRK (Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050/LTS-LCCR 2050) yang diserahkan kepada UNFCCC pada tanggal 22 Juli 2021 lalu," kata Laksmi.

Melalui dokumen Updated NDC tersebut, komitmen penurunan emisi GRK Indonesia diperkuat dengan perbaikan metode perhitungan batas emisi GRK, yang menjadikan tambahan penurunan emisi GRK sebesar 12 Gigaton CO2 Ekuivalen dari komitmen sebelumnya.

