Wamenkumham: Gratifikasi dan Suap Identik, tetapi Tidak Sama

Selasa, 5 Oktober 2021 | 19:40 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau yang disapa Eddy mengatakan gratifikasi maupun suap adalah bentuk dari korupsi. Keduanya identik, tetapi tidak sama atau beda tipis.

“Gratifikasi dan suap dalam bahasa anak sekarang itu ‘beti’, beda tipis. Dalam bahasa undang-undang bunyinya begini, setiap gratifikasi dianggap suap, tetapi mengapa pembentuk undang-undang harus memisahkan itu? Karena ada perbedaan prinsip antara gratifikasi dan suap,” ujar Eddy, Selasa (5/10/2021).

Eddy mengatakan perbedaan antara gratifikasi dan suap sesungguhnya terletak pada adanya kesepakatan atau meeting of minds. “Kalau suap ada meeting of minds, ada kesepakatan. Tapi kalau gratifikasi, without meeting of minds, tidak ada kesepakatan,” ungkapnya.

Eddy menuturkan jika ada seseorang yang datang menemui untuk minta dipromosikan dengan mengiming-imingi sesuatu keberhasilan, maka jika itu terjadi bisa disebut sebagai perbuatan suap menyuap karena ada kesepakatan.

Sementara itu, gratifikasi adalah pemberian tanpa adanya kesepakatan yang dibangun dari awal. “Tetapi kalau misalnya dalam suatu kewenangan kita mengangkat orang dalam suatu jabatan, setelah orang itu diangkat dan kemudian dia datang memberikan sesuatu, itu namanya bukan suap, tetapi namanya gratifikasi. Karena tidak ada tidak meeting of minds, tidak ada kesepakatan sebelumnya,” katanya.

Eddy menekankan pentingnya aparat sipil negara untuk menghindari perilaku gratifikasi. Sebab, apabila orang mampu menghindari gratifikasi, maka akan mampu menghindari suap.

“Oleh karena itu ketika seorang pejabat publik telah menduduki jabatannya, maka yang harus dicegah, yang harus dijaga, itu bukan suap, (tetapi) gratifikasi. Karena ketika dia bisa menghindari gratifikasi, maka dengan sendirinya dia menghindari suap,” ujarnya.

Menurut Eddy, integritas adalah kunci utama pencegahan korupsi. Selain itu, yang tidak kalah penting dalam pencegahan korupsi yakni, akuntabilitas dan transparansi. “United Nations Convention against Corruption mengamanatkan tiga kunci utama dalam pemberantasan korupsi yaitu integritas, akuntabilitas dan transparansi,” demikian Eddy.

