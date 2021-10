50 Sekolah Ikuti Kompetisi Pahoa Fun Sports and Activities

Kamis, 7 Oktober 2021 | 12:16 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Acara pembukaan Pahoa Fun Sports and Activities. (Foto: istimewa)

Tangerang, Beritasatu.com - Setelah vakum pada tahun 2020, tahun ini Sekolah Terpadu Pahoa Tangerang kembali mengadakan Pahoa Fun Sports and Activities (Pass) 2021. Berbeda dari tahun sebelumnya, event dengan tema "Saga D’inverno" (The Tale of Winter) untuk tahun ini dilakukan secara virtual mengingat masih dalam pandemi Covid-19.

"Pass 2021 ini akan berlangsung selama 49 hari dimana kegiatan ini akan diikuti oleh 500 peserta yang berasal dari 50 sekolah yang ada di seluruh Indonesia," ungkap Ketua Panitia Pass 2021, Sunu Arditya Sokya dalam keterangan persnya, Kamis (7/10/2021).

Ditambahkan Sunu, penyelenggaraan PASS 2021 ini akan seluruhnya dilakukan secara daring mulai dari pembukaan hingga closing ceremony. Dimana akan ada 24 jenis perlombaan yang akan di dibagi menjadi 3 ketegori lomba yakni seni, akademik dan e-sport.

"Konsep ini tentunya memberikan nuansa baru bagi para peserta dan penonton, dimana pesertanya akan terdiri dari jenjang pendidikan TK hingga SMA dan juga umum, dan perlombaannya dilakukan dengan dua cara yaitu mengumpulkan video dan bertanding secara langsung via aplikasi Zoom," tambahnya.

Selain menggelar perlombaan, Sunu juga menyatakan pihaknya akan juga mengadakan bazar online yang akan melibatkan semua sekolah yang terlibat dalam Pass 2021.

"Kita juga akan menayangkan pemutaran video webseries dan penampilan dari guest star, dan acara ini akan terbuka untuk umum dan bisa diakses melalui situs https://pahoaevents.com/," tandasnya.

