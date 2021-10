Indonesia Student and Youth Forum Dorong Potensi Pelajar SMA

Minggu, 10 Oktober 2021 | 12:07 WIB

Oleh : BW

Indonesia Student and Youth Forum (ISYF) menggelar ISYF Coaching Class V.2 secara daring untuk mendorong potensi pelajar SMA di Indonesia dengan menghadirkan narasumber antara lain Co-Founder and Program Director Vooya, Stephanie Wijaya (kiri), Sabtu, 9 Oktober 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Student and Youth Forum (ISYF) menggelar ISYF Coaching Class V.2 secara daring untuk mendorong potensi pelajar SMA di Indonesia.

"Semoga seluruh pemuda di Indonesia khususnya siswa-siswi SMA agar bisa terus ber-positive thinking, optimis, terus berinovasi dalam berkarya, dan juga mengembangkan minat dan bakatnya," kata Direktur Eksekutif ISYF Alghi Mustika dalam keterangannya, Sabtu (9/10/2021).

"Karena kita percaya dengan adanya kemauan dari diri kita sendiri, kita bisa tumbuh bersama-sama menjadi generasi bangsa Indonesia yang sesuai dengan cita-cita pemerintah kita," tambahnya.

Perwakilan Direktur SMA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Juandanilsyah berharap program ISYF Coaching Class V.2 dapat membantu mengembangkan potensi pelajar Indonesia.

BACA JUGA Pelajar Tewas Dikeroyok, PTM di 2 SMA Negeri di Kota Bogor Dihentikan

"Kita memerlukan SDM yang unggul, yang mumpuni, yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan memiliki pengetahuan logic serta bermoral yang baik," kata Juandanilsyah.

"Kita berharap setiap pelajar dapat mengembangkan potensi dan bakatnya secara alamiah nantinya di forum ini," lanjutnya.

Selaku perwakilan dari Direktur SMA Kemendikbudristek, Juandanilsyah mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya ISYF Coaching Class V.2 (ICC V.2).

"Ucapan terima kasih tentunya saya sampaikan kepada ISYF yang sudah menyiapkan bagian yang meliputi produk fotografi, creative video, kemudian content writing, dan design class, yang tentunya nanti akan diberikan pada peserta bukan hanya kemampuan teknis tetapi juga kemampuan-kemampuan lainnya," ungkapnya.

BACA JUGA Pelajar SMA Tewas Dikeroyok di Bogor, Motifnya Dendam Pribadi

"Kita tahu saat ini perkembangan pengetahuan saat ini luar biasa pesat. Kita tidak boleh diam. Kalau tidak kita akan ketinggalan dari negara lain," tambah Juandanilsyah.

Tahun ini, ISYF kembali menggelar ISYF Coaching Class yang dilaksanakan secara daring dengan mengusung tema Achieve Well Being In Digital Age.

Pada forum tersebut, ICC menyasar pelajar sekolah menengah atas (SMA). Di masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan para pelajar SMA untuk belajar secara daring ini, ICC V.2 berkeinginan untuk mengembangkan keterampilan yang berhubungan dengan era digital.

Kemampuan tersebut dinilai akan berguna ke depannya bagi para pelajar Indonesia, baik itu mereka yang akan memilih untuk bekerja setelah lulus ataupun melanjutkan kuliah.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA