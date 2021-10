BMKG: Kehadiran InaCBT Perkuat Sistem Peringatan Dini Tsunami

Rabu, 13 Oktober 2021 | 13:25 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Metorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyambut positif kehadiran InaCBT (Cable Based Tsunameter) yang diinisiasi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang saat ini berada dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kehadiran teknologi tersebut akan memperkuat sistem peringatan dini tsunami Indonesia atau InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System).

“Tantangan Indonesia tidak hanya tsunami yang diakibatkan fenomena tektonik atau kegempaan, namun juga tsunami nontektonik yang dipicu longsoran lereng gunung ke laut atau longsor lereng pantai,” ungkap Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwikorita Karnawati dalam Webinar Indonesian Cable Based Tsunameter 2021, Rabu (13/10/2021).

Ia menyebut, InaTEWS harus diperkuat karena sejak tahun 2013 terjadi tren peningkatan aktivitas gempa bumi di Indonesia baik dalam jumlah maupun kekuatan. Berdasarkan catatan BMKG, tahun 2013 setidaknya terjadi gempa bumi 4.234 kali, dan kejadian gempa secara berturut-turut meningkat menjadi 4.434 kali pada tahun 2014, 5.299 kali pada tahun 2015, 5.464 kali pada tahun 2016, dan 7.169 kali pada tahun 2017.

Akan tetapi aktivitas gempa melompat menjadi 11.920 kali pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 kejadian gempa masih di atas 11.000 yaitu 11.588 kali. Meski di tahun 2020 gempa bumi menurun menjadi 8.258 kali, namun jumlah tersebut masih di atas rata-rata kejadian gempa bumi tahunan di Indonesia.

“BMKG sendiri terus berupaya melakukan penyempurnaan sistem peringatan dini tsunami dengan melibatkan pakar, akademisi, perguruan tinggi, dan asosiasi keilmuan guna mewujudkan zero victim. Baru-baru ini, BMKG juga meluncurkan EWS Radio Broadcaster dan aplikasi SIRITA (Sirens for Rapid Information on Tsunami Alert),” imbuhnya.

Dwikorita mengatakan kehadiran InaCBT akan semakin memperkuat sistem peringatan dini tsunami yang sudah ada, karena berperan sebagai perangkat deteksi percepatan gempa bumi dan anomali tekanan air laut yang mengindikasikan terjadinya tsunami di lokasi-lokasi potensial sumber-sumber tsunami. Sistem dan sensor-sensor pendeteksi tersebut terpasang dan ditempatkan pada jaringan kabel bawah laut.

Menurut Dwikorita, InaCBT idealnya terintegrasi dalam jaringan observasi pendeteksian tsunami dalam sistem InaTEWS yang beroperasi saat ini, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk deteksi tsunami non-tektonik.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa kehadiran InaCBT untuk memperkuat sistem peringatan dini Indonesia atau InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System). Dengan begitu, risiko jatuhnya korban bisa diminimalisasi jika sewaktu-waktu Indonesia dihantam gempa bumi yang diikuti oleh gelombang tsunami.

Sumber: BeritaSatu.com