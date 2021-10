Wapres Pimpin Rakor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Maluku

Rabu, 13 Oktober 2021 | 18:11 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Maruf Amin bertolak ke Maluku untuk melakukan rapat koordinasi mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di tujuh provinsi prioritas.

Sebelumnya, Wapres Maruf Amin sudah berkunjung ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa dan Timur. Setelah Maluku, Wapres Maruf Amin akan ke Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Rapat koordinasi di Maluku dilaksanakan dengan dengan Gubernur Maluku Murad Ismail yang didampingi oleh Bupati Maluku Tengah, Bupati Maluku Barat Daya, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara Barat, dan Bupati Seram Bagian Timur.

Dalam rapat itu, Wapres Maruf Amin menjelaskan pemerintah pusat menyediakan anggaran cukup besar untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, yakni lebih dari Rp 500 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten.

"Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran," kata Wapres Maruf Amin, Rabu (13/10/2021).

Menurutnya, tantangan terbesar memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut, dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada.

Untuk itu Wapres mengarahkan agar konvergensi program harus dilakukan dengan segera.

Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program, tertuju pada satu titik atau lokus yang sama. Baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.

Hal ini sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah, dengan target mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem sampai nol persen pada tahun 2024,

Di Maluku sendiri, ditetapkan lima kabupaten prioritas, yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.

Pemilihan lima kabupaten prioritas di Maluku tersebut, serta 35 Kabupaten prioritas secara nasional pada tahun 2021, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.

Selain itu, ukuran tingkat kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni sebesar US$ 1,9 PPP atau purchasing power parity per kapita per hari, yang lebih rendah dibandingkan ukuran tingkat kemiskinan secara umum yang digunakan BPS yaitu sebesar US$ 2,5 PPP per kapita per hari.

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110.

Pada kesempatan rapat koordinasi tersebut, Wapres memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku dan para Bupati atas upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini. Terutama beberapa program yang telah dilaksanakan seperti program Rumah Basudara Sejahtera dan Manggurebe Bangun Desa maupun program inovasi lainnya.

Secara khusus Wapres mengatakan sepanjang tahun 2021 yang tinggal kurang dari tiga bulan lagi, akan disiapkan bantuan tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas.

"Pemerintah akan menggunakan program yang telah ada, yaitu Program Sembako dan BLT Desa, untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas ini," kata Wapres.

Sumber: BeritaSatu.com