Wapres Ingatkan Korporasi Pastikan Operasional Tak Ancam Perdamaian Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Maruf Amin mengingatkan agar korporasi yang beroperasi di Indonesia turut serta menjaga keamanan dunia melalui kegiatan bisnis yang berkelanjutan dan melestarikan lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Menurut Wapres, akhir-akhir ini, ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya bersifat militer. Ancaman juga dapat ditimbulkan oleh korporasi dan bisnis yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya para pekerjanya.

Hal itu disampaikan Wapres Maruf Amin saat hadir secara daring dalam 5th International Conference on Law and Justice (ICLJ): Sharia, Law, dan Sustainability in the New Normal; the Nexus Between Legal and Economic Development Towards Inclusive Justice, Rabu (13/10/2021).

"Sebagai contoh, pada tahun 2013 kita telah menyaksikan runtuhnya Gedung Rana Plaza di Bangladesh, gedung yang menampung lima pabrik garmen, menewaskan sekitar sedikitnya 1.132 orang dan melukai lebih dari 2.500 orang," kata Wapres Maruf Amin.

"Peristiwa ini menggambarkan pihak korporasi tidak memperhatikan keselamatan para pekerjanya dan tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka kerja yang menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan semangat maqashid syariah," kata Wapres menambahkan.

Pada kesempatan itu, Wapres juga bicara soal jalan menuju keuangan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini telah diatur melalui Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, termasuk lembaga keuangan syariah.

"Peraturan ini sejalan dengan tujuan dari maqashid syariah. Prinsipnya tidak hanya mencari keuntungan, melainkan menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi semua pihak," urainya.

Wapres menyoroti tiga poin utama yang harus diprioritaskan oleh lembaga keuangan syariah untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan OJK No. 51 tersebut.

Pertama, melalui pengembangan atau inovasi produk serta kegiatan yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.

Ada beberapa industri dan proyek yang dinilai berkelanjutan menurut Pedoman Teknis OJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain kegiatan energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi sumber daya alam, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah, adaptasi perubahan iklim, dan lain-lain.

"Bank, termasuk bank syariah, wajib melakukan penyesuaian, pengembangan, inovasi produk dan jasa yang meliputi peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau proyek keuangan yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan," kata Wapres.

Pemerintah sendiri, pada Maret 2018, menerbitkan Global Green Sukuk sebanyak US$ 3 miliar. Penerbitan tersebut menjadi green sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara. Global Green Sukuk ini pun menarik perhatian dengan mencapai kelebihan penawaran sebanyak 2,5 kali. Selanjutnya pemerintah kembali menerbitkan Global Green Sukuk senilai total US$ 2 miliar pada Februari 2019 dengan kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali.

Pada tahun 2020 pemerintah menerima penghargaan sebagai penerbit Sukuk Hijau (Green Sukuk) terbesar di dunia dari Climate Bonds Initiative. Hal ini merupakan penghargaan ke-12 bagi Indonesia dalam menerbitkan sukuk hijau, yang menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya untuk membiayai proyek dan sektor ramah lingkungan yang dianggap berkelanjutan.

"Hasil dari penerbitan sukuk hijau ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau pemerintah," katanya.

Yang kedua, untuk mendorong ekonomi berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan kapasitas internal setiap lembaga dan organisasi keuangan syariah. Dalam pengembangan internal bank, hal utama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan juga maqashid syariah.

Yang ketiga, melakukan penyesuaian tata kelola organisasi yang meliputi struktur organisasi, manajemen risiko, dan standar operasional prosedur. Prinsip keuangan berkelanjutan juga harus disesuaikan dengan visi, misi, rencana strategis, struktur organisasi, serta penambahan tugas pokok dan fungsi terkait penerapan keuangan berkelanjutan.

"Proses penyesuaian dilakukan sesuai dengan prioritas bank. Bila diperlukan, bank harus melakukan penyesuaian terhadap tata kelola yang ada sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan keuangan berkelanjutan. Hal ini termasuk menyesuaikan prinsip, sistem, dan analisis manajemen risiko dengan menambahkan komponen sosial, lingkungan, dan tata kelola ke dalam pertimbangan," bebernya.

