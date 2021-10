Tindaklanjuti Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Pimpin Rapat di Papua Barat

Kamis, 14 Oktober 2021 | 19:54 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Papua Barat, Kamis (14/10/2021). Hal ini sebagai rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Maruf memimpin rapat kerja bersama gubernur Papua Barat, bersama bupati Teluk Wondama, bupati Teluk Bintuni, bupati Tambrauw, bupati Maybrat dan bupati Manokwari Selatan. Mereka adalah sebagai kepala daerah dari lima wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Pemilihan lima kabupaten prioritas di Papua Barat tersebut, serta seluruh 35 kabupaten prioritas secara nasional pada tahun 2021 ini didasarkan bukan hanya pada kriteria presentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut,” ungkap Ma’ruf.

Selain itu, ukuran tingkat kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar US$ 1,9 PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS, yaitu sebesar US$ 2,5 PPP per kapita per hari.

Khusus untuk lima Kabupaten di Papua Barat yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 39.357 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 12.440.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama 24,08% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 7,960 jiwa; Kabupaten Teluk Bintuni dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,05% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.760; Kabupaten Tambrauw dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,40% jumlah dan penduduk miskin ekstrem 3.140 jiwa; Kabupaten Maybrat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,89% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 9.520 jiwa; serta Kabupaten Manokwari Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 20,97% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 5.150 jiwa.

Ma’ruf mengatakan bahwa anggaran bukan isu utama. Sebab, sesungguhnya anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah cukup besar.

“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Ma’ruf.

