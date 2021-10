Wiku: WNA dari 19 Negara ke Indonesia Hanya Boleh ke Bali dan Kepri

Kamis, 14 Oktober 2021 | 22:47 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19,Wiku Adisasmito mengatakan, warga negara asing (WNA) dari 19 negara yang bisa melakukan perjalanan ke Indonesia hanya boleh ke dua provinsi yang telah ditetapkan yakni Bali dan Kepulauan Riau (Kepri).

“Terkait teknis wisatawan asing ke Indonesia mereka hanya boleh memasuki Indonesia dari Bandara Udara Provinsi Bali dan Kepulauan Riau saja untuk berwisata di dua provinsi ini sebagai daerah yang akan menjalankan simulasi protokol kesehatan di bidang pariwisata untuk turis asing,” kata Wiku pada konferensi pers virtual tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia” Kamis (14/10/2021).

Adapun 19 negara tersebut adalah, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria dan Norwegia.

Oleh karena itu, untuk pengawasan pengawasan mobilitas domestik wisatawan asing di Indonesia, Wiku mengatakan akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) penyelenggara simulasi protokol kesehatan (prokes) serta daerah penyangganya untuk mengawasi pergerakan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Selanjutnya, Wiku menjelaskan, keputusan untuk memperpendek durasi karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari 8x24 menjadi 5x24 jam dan memperluas WNA yang masuk ke Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan upaya pengendalian kasus yang telah dilakukan.

Wiku menegaskan, keputusan tersebut dihasilkan dari pertimbangan matang berbagai ahli serta praktisi sektor terkait. Berdasarkan dari perspektif kesehatan, kondisi kasus Covid-19 di Indonesia tergolong terkendali.

Adapun pertimbangannya, Pertama, transmisi virus di komunitas tergolong rendah yaitu 3,01 kasus per 100.000 penduduk dan 0,49 kasus rawat inap per 100.000 penduduk serta 0,16 kematian per 100.000 penduduk.

Kedua, berdasarkan kapasitas respons yang tergolong cukup baik yaitu 0,67% positivity rate per minggu, 12,46 rasio kontak erat per kasus konfirmasi dan 55,57 keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) per minggu.

Menurut Wiku, secara saintifik panembahan entry dan exit test dapat menurunkan peluang penularan pascakarantina selama 5 hari. Sedangkan dari perspektif ekonomi sebagaimana pandemi penyakit dan krisis lainnya tahun 2000, sektor pariwisata secara global merasakan dampak negatif akibat kebijakan pembatasan mobilitas dan penjarakan sosial.

“Belum pernah ada krisis yang memberikan dampak signifikan pandemi Covid-19. World Bank bahkan menyatakan sektor pariwisata menyumbang 10% dari produk domestik bruto global dan menjadi pekerjaan 1 dari 10 orang di dunia,” ucapnya.

Dikatakan Wiku, jika melihat lebih luas efek pembatasan sosial selama ini dampak pada berbagai nilai pariwisata seperti maskapai penerbangan, hotel, restoran, operator tour, pemasok makanan, petani, pengecer dan berbagai usaha kecil dan menengah dan lainnya.

Untuk itu, memitigasi risiko penularan sebesar-besarnya dengan pembaharuan kebijakan itu diantaranya adalah penurunan durasi karantina dari 8 hari menjadi 5 hari akan efektif menekan kasus jika pelaku perjalanan melakukan 6 langkah.

Pertama, pelaku perjalanan internasional wajib menjalankan karantina.

Kedua, pelaku perjalanan internasional wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes) selama masa karantina.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) menyediakan daftar rujukan fasilitas karantina.

Keempat, pemerintah menyediakan alat uji diagnostik yang akurat.

Kelima, pemerintah meningkatkan upaya penelusuran kontak erat.

Keenam, pemda memastikan cakupan vaksinasi terpenuhi.

“Saya ingin mengajak seluruh pihak baik petugas di lapangan maupun pelaku perjalanan untuk mematuhi aturan yang ada. Pada prinsipnya kita mampu bertahan dan aktif berkegiatan seperti ini sebelum pandemi asalkan kita dapat mencapai kepatuhan protokol kesehatan kolektif yang tinggi,” ucapnya.

Ia menambahkan, monitoring dan evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan aturan terimplementasikan dengan baik di lapangan dan ditegakkan tanpa pandang bulu untuk menekan potensi penularan Covid-19 semaksimal mungkin.

Sumber: BeritaSatu.com